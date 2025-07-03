CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti döneminde İBB'ye ait helikopter adeta araba fiyatına satılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir helikopterin 510 bin TL+KDV'ye ihale edildiğini aktardı. Yavuzyılmaz, "Bu satışda büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti’den dev kampanya! Araba fiyatına helikopter! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki kayıp helikopterin izini bulduk. İBB’nin, 6 Aralık 2017 tarihinde, Bell 206 Jet Ranger marka helikopteri kelepir bir fiyata sattığını tespit ettik. Helikopterin satış fiyatı: 510 bin TL+KDV. Güya ihalesi yapılmış helikopterin, bu satışında büyük bir gariplik var. Helikopter adeta araba fiyatına satılmış! Pes!" ifadesini kullandı.