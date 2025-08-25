CHP'li Yavuzyılmaz ‘AK Parti’nin Jersey Adası'ndaki delilleri karartma operasyonunu ortaya çıkardık’ diyerek duyurdu: ‘Paraların ardından şirketin de buharlaştırıldığını tespit ettik!’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti'nin Türkiye-Irak ham petrol boru hattında uluslararası anlaşmalara aykırı" olarak taşınan ham petrolle ilgili Jersey Adası'ndaki para akışına ilişkin açıklamada bulundu.

Deniz Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

"AK Parti’nin Jersey Adası'ndaki delilleri karartma operasyonunu ortaya çıkardık. Türkiye-Irak ham petrol boru hattında uluslararası anlaşmalara aykırı olarak taşınan ham petrolle ilgili; 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin (IBKY), ham petrol taşıma ücretlerini ödediği, Jersey Adası'ndaki Turkish Energy Company (TEC) adlı şirketten buharlaştırılan paraların ardından, şirketin kendisinin de buharlaştırıldığını tespit ettik. Soygunun izlerini silmek için Jersey TEC nasıl kuruldu, ne oldu, nasıl buharlaştı?

"BİR MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDEKİ BİR TUTAR JERSEY ADASI'NDA ADETA BUHARLAŞIYOR"

Türkiye-Irak ham petrol boru hattındaki taşıma ücreti ödemelerini IBKY, Jersey Adası'nda kurulan TEC adlı bir şirkete yapıyor. Bu şirket, AK Parti tarafından, Botaş’a bağlı başka bir şirkete bağlı başka bir şirket olarak, 2012 yılında Jersey Adası'nda kuruluyor. Şirket, bu şekilde matruşka bebekler gibi iç içe kurulunca paranın izini takip etmek zorlaştırılmış oluyor. Zira ‘Jersey Adası'ndaki TEC’ şirketine gönderilen ham petrol taşıma ücretlerinin bir kısmı BOTAŞ’a aktarılsa da bir milyar doların üzerindeki bir tutar Jersey Adası'nda adeta buharlaşıyor. Bu şaibeli işlemlerin uluslararası alanda farkedilmesiyle birlikte AK Parti hükümeti 2021 yılı Haziran ayında Ankara’da şaşırtmalı bir şirket kuruluşu daha yapıyor.

"TEC ŞİRKETİ ADINA BUGÜNE KADAR DÜZENLENMİŞ TEK BİR SAYIŞTAY RAPORU YOK"

Bu şirkete de Jersey’deki şirketle aynı isim veriliyor. Bu şirketin adı da Turkish Energy Anonim Şirketi (TEC) oluyor. 2021 yılı Ağustos ayında, Jersey’deki TEC şirketi, aynı isimle Ankara’da kurulmuş olan TEC şirketine devredilip kapatılıyor. Böylece Jersey’deki TEC şirketi ve hesap hareketlerindeki karanlık işlemleri güya temize çekilmiş oluyor. 2021-2022-2023 yılında yayınlanan Sayıştay raporları da Ankara’da kurulan TEC’e ait. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Jersey TEC şirketindeki soygunla ilgili açıklamamıza verdiği hileli yanıtta; 'TEC’in tüm faaliyetleri Sayıştay tarafından denetleniyor, TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülüyor' diyor. Ancak DMM’nin bahsettiği TEC adındaki şirket Jersey’deki TEC değil, yine Ankara’daki TEC. Jersey’deki TEC şirketi adına bugüne kadar düzenlenmiş tek bir Sayıştay raporu yok. Denetim için Jersey Adası'na gönderilmiş tek bir Sayıştay denetçisi yok. Tüm bu olan biten AK Parti tarzı kurnazlıklarla, devletin başını uluslararası alanda belaya sokmaktır"