CHP'li Yavuzyılmaz'dan akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için kanun teklifi: 'Aksi taktirde...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için hazırladıkları kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM’yi göreve davet ediyorum! Küresel enerji krizi kaynaklı maliyet artışlarının ülkemizdeki sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla; akaryakıt ürünlerindeki KDV oranını 31/12/2026 tarihine kadar yüzde 1’e indiren kanun teklifimizi bugün Meclis’e sundum. Acilen Cumhurbaşkanı ya da Meclis Kararı’yla akaryakıttaki KDV yüzde 1’e indirilmelidir. Aksi taktirde akaryakıt zamları nedeniyle tüm sektörlerde domino etkisi yaratacak fiyat artışları yaşanacaktır." ifadesini kullandı.