CHP'li Yavuzyılmaz'dan Bakan Yerlikaya'ya:

CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz, 2017-2019 yılları arasında İBB tarafından AKP İstanbul İl Başkanlığına yapılan araç tahsislerini ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanına sesleniyorum! Yüreğin yetiyorsa, AKP'nin suçlarının örtbas edildiği Araştırma Raporunu açıkla! 2017-2019 yılları arasında, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; AKP İstanbul İl Başkanlığı’na usulsüz olarak tahsis ettiği 59 adet araçla ilgili yaptığım belgeli suç duyurusuna yanıt geldi. Plaka, marka, model, tahsis süresine kadar belgelediğimiz bu yolsuzluğa göre; İBB, AKP’ye yasa dışı olarak toplam 14 bin 657 gün boyunca 59 adet araç tahsis etti.

İBB, bu araçların 36 adetini özel bir şirketten kiralayıp, ardından toplam 11 bin 810 gün AKP’li yöneticilerin altına çekti. Araçların kiralama bedelleri, akaryakıt masrafları, HGS-OGS giderleri de İBB bütçesinden karşılandı. Açık şekilde, bir siyasi bir partiye kamu kaynağı peşkeş çekildiği halde; Mahkemenin sonucu: Dönemin İBB yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi! Dönemin AKP İstanbul İl Başkanlığı yetkilileriyle ilgili ‘Kovuşturmaya Yer Yoktur’ kararı verildi!

Ekrem İmamoğlu’nun ‘olur’uyla başlatılan Teftiş Kurulunun soruşturması, AKP dönemindeki usulsüz araç tahsislerini ortaya çıkarmıştı. Mahkemeye göre; Bu soruşturma raporu İçişleri Bakanlığına gönderildikten sonra Bakanlık bir Araştırma Raporu hazırlamış. AKP İstanbul İl Başkanlığına yapılan bu araç tahsislerinde güya suç unsuru yokmuş, hukuki sorumluluk yokmuş, haklarında yapılacak bir işlem yokmuş! Bunun adı peşkeştir. Yasa dışı olarak AKP’ye transfer edilen kamu kaynağını örtbas etmektir!"