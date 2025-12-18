CHP’li Yavuzyılmaz o usulsüzlüğün verilerini paylaştı: ‘Buharlaştırılan tutar 1 milyar dolar!’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2014-2018 yılları arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IBKY) Türkiye-Irak petrol boru hattında taşınan petrole ilişkin taşıma bedellerini Jersey Adası’nda yerleşik Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete ödemesi ile ilgili yaptıkları araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

“AKP’nin Jersey adasındaki kirli hesapları!

AKP’nin, Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüz petrol taşıma işinde;

1 Milyar Doların buharlaştırıldığı, Jersey adasındaki, Turkish Energy Company (TEC) adlı kamu şirketinin hesaplarına gizlilik kararı aldırdığını tespit ettik.

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu!

Gizlilik kararı alınmasının amacı

1. Şirket hesaplarını denetimden kaçırmak!

Zira bugüne kadar Jersey TEC adına düzenlenmiş tek bir Sayıştay raporu veya bağımsız denetim raporu yok.

2. Erbil, Jersey adası ve Ankara üçgeninde:

Dönen paranın, ne kadarının Jersey TEC şirketinin hesaplarına girdiği, ne kadarının çıktığı, şirketin hasılatı, kar veya zararının tespit edilmesini engellemek.

Paranın izinin sürülmesini imkansız hale getirmek!

Ancak bu oyunu bozduk!

Buharlaştırılan paranın miktarını tespit ettik!

Peki nasıl?

Jersey TEC şirketinin finansal tablolarına gizlilik kararı alındığı için, hesaplarına ne kadar para girip, ne kadarının çıktığını göremediğimiz için,

Biz de paranın takibini en uzun yoldan yaptık!

21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 arasındaki usulsüz petrol taşımasıyla ilgili;

Jersey TEC hesaplarına giren para miktarının bilgisine, parayı gönderenin hesaplarını inceleyerek ulaştık.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin resmi verilerinden (Deloitte Raporları), petrol taşıması karşılığında, Jersey TEC şirketi hesabına ne kadar para gönderildiğini tespit ettik.

IBKY’den şirkete gönderilen tutar: 2 Milyar 101 Milyon Dolar

Ardından, Jersey TEC şirketinin bu petrol taşıma paralarının ne kadarını BOTAŞ’a gönderdiğinin bilgisine, paranın varış noktasındaki BOTAŞ’ın hesaplarını inceleyerek ulaştık.

BOTAŞ’ın resmi verilerinden (Sayıştay Raporları) petrol taşıması karşılığında, BOTAŞ hesaplarına ne kadar para girişi olduğunu tespit ettik.

BOTAŞ hesabına giren petrol taşıma tutarı: 1 Milyar 97 Milyon Dolar

Aradaki fark, buharlaştırılan tutar!

1 Milyar Dolar kayıp!

Bunun adı organize soygundur!

Kaynak: Deloitte Raporları, Sayıştay Raporları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu”