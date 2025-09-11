CHP’li Yücel’den Ömer Çelik’e: ‘Bu millet, kurduğunuz bütün kumpasların farkında!’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Yücel, iktidarın hukuk dışı uygulamalarına dikkat çekerek, “Bu millet, oynadığınız bütün oyunların, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında” dedi.

Yücel’İn sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“İşinize geldiğinde "Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum" deyin,

Siz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı tutuklatmak için eski bir siyasiyi İstanbul’a “özel yetkilendirilmiş bir başsavcı” olarak atayın,

Siz, bir değil, iki değil tam 9 mahkemenin vermediği tedbir ve kayyum kararını çıkartmak için Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yetkisi dahi olmayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesini baskı altına alın,

Sizin Adalet Bakanınız, yetkisiz mahkemenin aldığı hukuki dayanaktan yoksun tedbir ve kayyum kararı çıktıktan sonra “Bu kararın mutlak butlan davasını etkilemesi gerekir” diye beyanat versin,

Siz talimatlarınızla, havuz medyasında sabah akşam partimize iftira attırın,

Sonra da "Biz hiçbir şeyden haberdar değiliz. Biz bunların hiçbir tarafında yokuz. Bu iddialar bizi hiç ilgilendirmiyor" deyin...

Sn. Ömer Çelik bu millet, oynadığınız bütün oyunların, kurduğunuz bütün kumpasların, attığınız bütün iftiraların farkında!

Siz kulaklarınızı tıkasanız da, meydanları dolduran binlerce insan size gereken yanıtı veriyor: "Hükümet istifa!"

Bizim söyleyecek sözümüz çok… Ama şimdilik tek bir şey söyleyelim.

Cesaretiniz varsa getirin sandığı!”