CHP’li yurttaşlardan Karabük Milletvekili Cevdet Akay’a tepki: 'Açık ve net şekilde tepkinizi koyun!'

29.05.2026 14:21:00
CHP'li yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'na tepki göstermeyen CHP Milletvekili Cevdet Akay'a tepki gösterdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek vererek “Mutlak butlan adı altında yapılanları kabul etmiyorum” dedi. Köse’nin sözleri salonda alkışlanırken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın konuşmayı alkışlamaması dikkat çekti.

Bayramlaşma programında “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken anlar yaşandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek verdi.

Köse, “Genel başkanımız Özgür Özel’in arkasındayım. Hem Özgür Özel’e hem partimize mutlak butlan adında yapılanları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Köse’nin açıklaması salonda alkışlanırken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın bu sözleri alkışlamaması partililerin tepkisini çekti.

“TARAFINI SEÇ” TEPKİSİ

CHP’li yurttaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler karşısında net tavır almadığını savundukları Akay’a tepki gösterdi. Partililer, “Kılıçdaroğlu bize pislikler diyor, bizi arındıracakmış. Sen buna tepki gösteremiyorsun” sözleriyle Akay’a seslendi.

Açıklamaları yetersiz bulan bazı partililer, Akay’a “Tarafını seç” ifadeleriyle seslendi.

