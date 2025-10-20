CHP'li Zeliha Aksaz Şahbaz'dan 'MHRS cetveli' çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğinde MHRS cetveli uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Şahbaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğinde MHRS cetveli dayatması, hasta erişimini kolaylaştırma iddiasıyla gündeme getirilmiş olsa da, gerçekte koruyucu hekimliği yok sayan, mevzuata aykırı ve toplum sağlığını tehlikeye atan bir uygulamadır.

Bu düzenleme, aile hekimliğini yalnızca 'randevulu poliklinik' anlayışına indirgemekte; asli unsur olan koruyucu sağlık hizmetlerini ikinci plana itmektedir. Oysa aile hekimlerinin mesaisinin büyük kısmı aşılama, gebe–bebek–çocuk izlemleri, kronik hastalık takibi, eğitim faaliyetleri ve kayıt işlemleri gibi koruyucu hizmetlere ayrılmak zorundadır.

Bakanlığın dayatması mevzuata aykırıdır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10. maddesi açıktır: 'Aile hekimi, haftalık çalışma planını kendisi yapar.' Yasa koyucu bu yetkiyi hekimlere tanırken, Sağlık Bakanlığı’nın idari yönergelerle bu hakkı gasp etmesi hukuken geçersizdir. Bakanlık, kendi mevzuatını çiğneyerek, aile hekimlerini hem fiilen hem de hukuken işlevsizleştirmektedir.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ TETİKLEYECEK"

ASM’lerde yalnızca randevuya dayalı bir sistemin zorlanması; koruyucu hizmetlerin aksamasına, hasta–hekim çatışmalarının artmasına ve zaten derinleşmiş olan sağlıkta şiddetin körüklenmesine yol açacaktır. Bu düzenleme hekimi de hastayı da mağdur edecek bir çıkmazdır.

Türkiye, aile hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın fedakar emekleri sayesinde OECD düzeyinde aşılama oranlarına ulaşmış, anne ve bebek ölümlerini düşürmüş, erken tanı oranlarını yükseltmiştir. Bugün ülkemizdeki muayenelerin yarısı ASM’lerde gerçekleşmektedir. Bu başarı, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği emek sayesinde elde edilmiştir. Bakanlığın getirdiği bu dayatma, elde edilen kazanımları geriye götürme riskini barındırmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, koruyucu sağlık hizmeti esastır. Hekimlerin mesaisine müdahale etmek, 'doktorun reçetesine karışmakla' eşdeğerdir. Bu kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı derhal bu hatadan dönmelidir. Hekimlerin emeğini, vatandaşın sağlığını ve toplum yararını yok sayan bu uygulamaya karşı her zeminde mücadele edeceğiz."