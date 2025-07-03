CHP'li Zeybek'ten orman yangınları için açıklama: Belediyelerimiz desteğini sürdürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşme Ildır ve Germiyan'da çıkan yangınlara, belediye ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere komşu ilçe belediyelerimiz de yangının kontrol altına alınması için desteğini sürdürüyor. Diğer yandan bölgedeki vatandaşlarımız da en hızlı şekilde bölgeden tahliye ediliyor. Tüm ekiplere, destek gönderen kurumlara ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalar, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmektedir. Riskli bölgelerde güvenlik uyarılarına titizlikle uyulmasını önemle rica ediyoruz." ifadesini kullandı.