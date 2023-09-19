CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 18:29
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi
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CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla partide bulunan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi.

Birim sorumlusu Gazi İzzet Ertunç, Kılıçdaroğlu'na ziyareti anısına plaket takdim etti.

 


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