CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 18:29

Güncelleme: 19.09.2023 - 18:55

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla partide bulunan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi.

Birim sorumlusu Gazi İzzet Ertunç, Kılıçdaroğlu'na ziyareti anısına plaket takdim etti.