CHP lideri, önseçime katılımı artırmak için parti örgütüyle konuştu: Özel'den iktidar mesajı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacakları önseçim için parti örgütlerine motivasyon artırıcı bir konuşma yaptığı ve “Sizlerin emeğiyle yerel seçimde birinci parti olduk. Şimdi yine emeğinizle iktidarı alacağız. Önseçim bir şenlik havasında geçmeli. Yüksek katılım olmalı” talimatı verdiği öğrenildi. İl başkanlarının “Tek aday olması katılım için bir sıkıntı yaratabilir. Sonuç belli düşüncesi olabilir” endişelerini dile getirdiği aktarılırken bu kapsamda parti yönetiminin katılımı artırmak için sahada aktif görev alacağı vurgulandı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen perşembe partisinin genel merkezinde adaylığını ilan eden konuşmasının ardından, Özel’in toplantıyı gerçekleştirildiği belirtildi.

‘GÜNÜ GELİNCE BAKILIR’

Öte yandan önseçime katılmayacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimler de Yavaş’ın İmamoğlu ve Özel’le yaptığı görüşmedeki tavrını koruduğunu vurguladı.

Yavaş’ın açıklamalarında da üçlü görüşmeyi işaret etmesine değinen kaynaklar, “Şu anda üçlü görüşme günü konuşulanlar herkesi memnun ediyor. O gün çıkan fotoğraf korunacak. Onun dışında çıkan parti içi ayrılık konularının hiçbiri doğru değil. Mansur Bey o gün, ‘Parti içi yarışta birbirimizi kırmaya gerek yok. Zaten yarış için uygun bir zaman da değil’ dedi. Önseçime de girmeyeceğini söyledi. Ancak seçim takvimi açıklandığında kamuoyu araştırmalarına bakılması gerektiğini belirtti. ‘Ekrem Bey kazanıyor gözüküyorsa zaten hiçbir sorun yok. Elini sıkarız, destekleriz. Ama yapılan anketlerde ben kazanıyorsam, o zaman partinin yetkili organlarının görüş değiştirmesini beklemek en doğal hakkım’ diyor” dedi.

YAVAŞ'TAN CEVAP

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çağrısının sonucunu görmek gerektiğini söyledi.

Yavaş, “Daha önce hükümetin söylediği ‘kayıtsız, şartsız’ bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada. Ayrıca topu kongreye atmış, ‘Kongreyi toplayın, bir karar alın’ demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir” dedi.