CHP lideri Özel, 22. Olağanüstü Kurultay’da bir kere daha genel başkan seçildi: ‘CHP, saldırıya karşı bütündür’

CHP, partinin 38. Olağan Kurultayı’na açılan dava nedeniyle, kayyum riskine karşı dün delegelerinin çağrısıyla “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultayın yapıldığı salona, CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları asıldı.

ÖZEL’ İN DOĞUM G ÜNÜ

Kurultaydan önce başkanların fotoğrafları temsili olarak koltukların arasına yerleştirildi. Fotoğrafların önüne de “Silivri Zindanı” yazan, kelepçeli bir şerit çekildi. Salonda başkanların yanı sıra CHP lideri Özgür Özel’in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Biz korkuyu evde bıraktık” yazan bir pankart da asıldı. Ayrıca CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” yazılı bir pankart ile yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafı olan bir pankart da salonda yer aldı. Kültür merkezinin önündeki üst geçide ise CHP lideri Özel’in doğum günü olması nedeniyle üzerinde “Doğum gününüz kutlu olsun genel başkanım” yazan bir pankart yerleştirildi.

KILI ÇDARO ĞLU KATILMADI

Kurultaya CHP’nin önceki dönem genel başkanlarından Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın gelirken, 6 Nisan’daki olağanüstü kurultaya katılan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kurultaya katılmadı. 21. Olağanüstü Kurultay’da CHP lideri Özel’in Parti Meclisi listesine karşı bir liste çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise salondaki yerini aldı.

‘MİLLETİN İRADESİ YOK SAYILAMAZ’

Kurultayın başında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, oy birliğiyle divan başkanı olarak seçildi. Seçilmesinin ardından konuşan Emir “Bu kurultay kayyuma karşı duranların, tek adam rejimine boyun eğmeyenlerin kurultayıdır” dedi. Cezaevinde tutulan tüm CHP’lilere selam yollayan Emir, “Onlar orada nasıl mücadele veriyorsa biz de aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. CHP birdir, bütündür, asla bir bölünmenin konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Emir, konuşmasından sonra CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’nun kurultaya gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu mesajında “Rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti olmayan bu iktidar herkese zulmediyor. Ama zalimin zulmü varsa mazlumun da umudu var. ‘Kurtuluş yok tek başına’ diyenler elbette kazanacak. Adalet ve hürriyet kazanacak. Biz bir ve bütün olduğumuzda hiçbir güç milletin iradesini yok sayarak tarihin akışını tersine çeviremez” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN, TRUMP’IN ADAMIDIR’

CHP lideri Özel, kurultay konuşmasına “Merhaba, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu-düşmanı birbirinden ayırmakta” diyerek başladı. Ardından da tutuklu olan belediye başkanlarının adını tek tek sayarak hepsine selam gönderdi. CHP’nin 19 Mart’tan beri yaşadığı operasyonları anımsatan Özel, şimdi de bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Bu darbe girişiminin ABD Başkanı Donald Trump destekli olduğunu söyleyen Özel “Kim Trump’ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki CHP’liler; milletin evladı, çocuklarıdır. Tayyip Erdoğan, Trump’ın adamıdır” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP’A KARŞI ÇIT ÇIKARMADI’

Filistin politikası üzerinden iktidarı eleştiren Özel “Bugün Filistin’deki katliamların baş destekçisi maalesef Trump yönetimi. Nethanyahu’ya savaş kahramanı diyen Trump’tır. Kendisine ‘küresel lider’ dedirten Erdoğan, Trump’a karşı çıt çıkarmadı. Şimdi Filistin bu haldeyken, Trump’tan randevu alabilmek için oğlu Junior Trump ile Dolmabahçe’de gizli bir görüşme yaptı. Bunu deşifre ettik. Sustular, inkar edemediler. ‘Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız’ diye Trump’ın oğluyla, görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleri marifeti ile Amerika’ya mesajlar yolladılar” dedi.

FİLİSTİN MİTİNGİNE DAVET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’la 25 Eylül’de gerçekleştireceği görüşmeye değinen Özel “Trump’ın yanına gidilecekse, karşısına dikilecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu açık açık konuşulacak. Filistin’in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump’a haykırılacak” dedi. Çarşamba günü Filistin’e destek mitingi yapacaklarını açıklayan Özel “Hep taşındığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, Filistin’le dayanışan herkesi, Eyüpsultan’da Filistin Büyükelçiliği’nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘CHP BİR B ÜTÜNDÜR’

CHP’nin iktidar olma ihtimaline karşı saldırı altında olduğunu söyleyen Özel “Bugünkü iktidar, CHP’yi içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye; mümkünse CHP’yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP’ye değil, iktidardan gitme ihtimalinedir” ifadelerini kullandı. İktidarın “CHP kendi içinde tartışıyor” söylemine de yanıt veren Özel “Saldırıya karşı CHP bir bütündür. Dünün rakipleri bir olmuştur. Bir avuç aparat ve AK Parti’nin yargı kolları karşısındadır. İki parça vardır. Bir tarafta CHP’nin evlatları, diğer tarafta sarayın kumpasları durmaktadır” dedi. Konuşmasının sonunda delegelere seslenen Özel “Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye? O zaman kalkın, dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum” dedi. Delegeler de ayağa kalkarak Özel’i alkışladı ve destek verdi.

TEK ADAY, BLOK LİSTE

Özel’in konuşması sonrası divan başkanı Emir, gündemin güven oylaması maddesi öncesinde, genel başkanlık ve Parti Meclisi seçimlerinin yapılabilmesi için delegelerin güvenoyu vermemesi gerektiğini söyledi. Böylece yapılan oylamada delegeler Özel ve yönetimine güvenoyu vermedi. Sonrasında ise Parti Meclisi seçiminin blok liste yöntemiyle yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından da genel başkanlık seçimi başladı. Özel, seçimlerin tek adayı oldu.

İSTANBUL DELEGELERİ OY KULLANMADI

Oylama sırasında milletvekili olmayan Parti Meclisi üyeleri, İstanbul delegeleri ve adı kurultay davasının iddianamelerinde geçen delegeler oy kullanmadı.

1.5 AY SONRA ÇAR ŞAF LİSTE

CHP lideri Özel, oyunu kullandıktan sonra “Bu kurultayın yapılmasıyla birlikte artık çoğu zaten boşa olan, seçim yargısının da kabul etmediği o tüm argümanlar ortadan kalkıyor. Hızlı bir şekilde olağan kurultayımıza gidip bir buçuk ay sonra CHP’nin çarşaf listeyle yapacağı ve büyük bir birlik beraberlik halinde partiyi iktidara taşıyacak kadroları göreve getirecek kurultayımızı da yapacağız. Kötülüğün karşısında iyilik kazanacak” açıklamasını yaptı.

ÖZEL ÜÇÜNCÜ KEZ GENEL BA ŞKAN

Oylamanın sonucunda bin 127 kayıtlı delegeden 917’sinin oy kullandığı ve CHP lideri Özel’in 835 oyla yeniden genel başkan seçildiği açıklandı. 82 delege ise geçersiz oy kullandı. Böylece Özel, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan bu yana üçüncü kez genel başkan seçildi.

L İSTEDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Genel başkan seçimi tamamlandıktan sonra 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı. Burada sadece CHP lideri Özel’in listesi oylandı. Parti Meclisi’nde sadece Ahmet Hakan Uyanık’ın yerine Sercan Çığgın aday gösterildi. Yüksek Disiplin Kurulu’nda da Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta’nın yerine Harika Taybıllı seçildi. Listelerde öncekine göre başka herhangi bir değişiklik yapılmadı. 878 delegenin oy kullandığı seçimler sonucunda Özel’in listesi 815 delegenin oyunu aldı. 63 oy geçersiz sayıldı.

‘SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ’

CHP lideri Özel, seçimler tamamlandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, ‘sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur’ diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur. CHP, saldırılar karşısında bir bütündür, ayaktadır. Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız. Hep birlikte; korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız. Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız. Çünkü CHP’ye sahip çıkmak, cumhuriyete sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.