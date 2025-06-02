CHP lideri Özel, Ağıralioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.

İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Yolcu değil hancıyız'' sözlerine yanıt verdi. Özel ''Yolcu değiliz, hanı inşa edenleriz'' ifadelerini kullandı.

KURULTAY AÇIKLAMASI: SONUÇ DEĞİL 'SÜREÇ' ODAKLI

CHP lideri Özel kurultay sürecine ilişkin ''Burada amaçlanan sonuç odaklı değil süreç odaklıdır. Geçmişte çözüm sürecinde yaşananlar. Bahçeli'nin eski konuşmaları konuşulmasın partimiz konuşulsun istiyorlar'' dedi.

Özel, İzmir'deki greve ilişkin yaptığı açıklamada ''Sendikal örgütlenme bizim arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak sendikal siyaset de, bizim yaptığımız siyaset de makule göre yapılır, ortalamaya göre yapılır. '' dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Kendilerine büyük bir samimiyetle başarılar diliyorum. Türkiye Siyaseti uzun yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı seçimler ve seçimi kazanıp öncesini ibra etmiş, geleceğe ilişkin de her türlü hakkı elde etmiş anlayışıyla sürüp gidiyordu.

Ta ki 31 Mart seçimlerine kadar. 31 Mart seçimlerinde bizim 47 yıl sonra birinci parti olmamız ve elde ettiğimiz başarı kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu isimle ilk kez yenilgiyi tattığı, Tayyip Erdoğan'ın partisiyle ilk kez yenilgiyi tattığı, ilk kez ikinci olduğu bir süreci yaşamıştık. O günden bugüne bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı seçmen ondan 47 ay bekledi.

Yerel seçimlerden Cumhurbaşkanlığı ya da genel seçim takvimine başlamasına 47 ay vardı. Ama 47 gün bile sabredemedi ve neler yaşıyoruz, bunu yeni baştan tarif etmeyeceğim. Ama demokrasiye dair, iyi yönetime dair, hukuka dair şeyler yaşamıyoruz. Sonuçta biz siyaseti bu ülkedeki insanların aklına, vicdanına, irfanına güvenerek yapıyoruz.

Bu kadar haksızlığa karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok inanarak, çok güvenerek, çok beklentilerle oy vermiş seçmenlerin de büyük bir hayal kırıklığı, ciddi bir sorgulama içinde olduklarını biliyoruz. Tabii ki artık kale siyaseti bitti diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varsa kaleleri o da millete feda olsun diyoruz. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Kale milletindir bütün kaleler artık diyoruz.

Bu anlamda seçmenin kutuplaşan, diğerini ötekileştiren, şeytanlaştıran, bunun üzerinden kendi arkasını kalabalıklaştıran siyasete de bundan sonra prim vermeyeceğini ümit ediyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce oyunu alamadığı çok önemli bir seçmen kitlesine 31 Mart'ta ulaştığı ve halen devam ettirdiği gerçeğinin yanında anahtar parti gibi kilitli bir süreci çözeceği iddiasıyla ve iyi niyetiyle ortaya çıkmış bir siyasi harekete de çok ciddi olanaklar tanıyor. Bu noktada birbirimize başarılar diledik.

Memleketin sorunları üzerinde her birimizin farklı bakış açılarıyla ama aynı iyi niyetle, aynı umutla çözüm önerilerimizin olduğu konusunu da birlikte konuştuk, üzerinde fikir alışverişi yaptık. Sayın Genel Başkan'a, buradaki yöneticilerimizin şahsında tamamladıkları örgütlenmelerine, tüm teşkilatlarına Cumhuriyet Halk Partisi olarak başarılar diliyoruz. En iyi dileklerimi ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim başkanım, sağ olun, hoş sefa geldiniz, şeref verdiniz.

İZMİR'DEKİ GREV

Sendikal örgütlenme bizim arkasında durduğumuz bir haktır. Bu hakka ve bu hakkın doğurduğu yasal, anayasal hakların kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ancak sendikal siyaset de, bizim yaptığımız siyaset de makule göre yapılır, ortalamaya göre yapılır. Bundan uzaklaştıkça, makuliyetinizi kaybettikçe desteğinizi kaybetmeye başlarsınız. Ben kimseye hakkını nasıl savunacağını söyleyemem veya işine karışamam. Haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız... Kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa belediye yönetiminin hakları da vardır. CHP örgütlenme özgürlüğünün teminatı bir partidir. Nezaket, kurallar ve kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır.''



















