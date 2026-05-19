CHP lideri Özel’den, partilileri hedef alan iddialarla ilgili yorum: ‘Ellerinde sadece iftira kaldı’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde politika kurulu başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda CHP’li belediyelere yapılan operasyonların artması üzerine alınan 81 ilde saha çalışmalarını sıklaştırma kararının ilk dönütleri değerlendirildi.

Şu ana kadar yapılan çalışmaların genel merkeze raporlandığını aktaran CHP kurmayları, partinin haziran ayında saha çalışmalarının ikinci turunu başlatacağını belirtti.

Özel’in ilk çalışmaların sonuçlarını bayram sonu itibariyle Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle ele alacağı ve partinin ikinci tur söylemlerinin buradan gelen çıktılara göre belirleyeceği kaydedildi.

‘MAGAZİNSELLEŞEN HABERLER SIKIYOR’

Son dönemde hem CHP lideri Özel’i hem de milletvekillerini hedef alan haberlerin sahada nasıl yansıdığı da ele aldıklarını belirten kurmaylar “İnsanlar elbette konuşulanları duyuyor. Ama bel altına inen, magazinselleşen bu durumdan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Çoğu artık televizyonlarda böyle şeyleri görünce kanal değiştiriyor. Çünkü ‘Benim derdim ne bunlar ne tartışıyor’ diyorlar. Millet sorununa çare arıyor. Bu öyle ‘Geçinemiyoruz’ demenin de ötesinde bir şikayet. İnsanların net sorunları var. Kızının, oğlunun geleceği için endişeli. Ailesi için endişeli. Çok ciddi haksızlıklara uğramışlar, adalet arıyorlar. Yani herkesin derdi kendine ve bu ortamda magazinselleşen haberlerle insanları siyasetten soğutmaya çalışan bir iktidar var” dedi.

CHP lideri Özel’in de son dönemde artan bu haberlerle ilgili “İktidarın halka söyleyeceği bir şey kalmadı. Ondan iftira atıyorlar. Biz sahada olmaya, onların gündemini konuşmaya devam edeceğiz” dediği öğrenildi.