CHP lideri Özel’in PM listesi delinmeden geçti, kurultay süreci sona erdi: CHP’de firesiz kurultay

CHP, üç gün süren 39. Olağan Kurultayı’nı geride bıraktı. Kurultayda karşısına rakip çıkmayan CHP lideri Özgür Özel, bu kurultayın sonucunda hem yeniden genel başkan seçildi hem de önerdiği tüzük ve program değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan tüzük değişikliğiyle 80 üyeye çıkan Parti Meclisi (PM) için Özel’in hazırladığı anahtar liste de fire vermeden delegenin oyunu aldı. Özel’e karşı liste hazırlayan Örsan Öymen ise PM’ye seçilemedi. Bin 336 delegenin oy kullandığı PM seçimlerinde en yüksek oyu, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu bin 22 oy ile aldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl de aldığı bin 7 ile en çok oy alan ikinci isim oldu. Seçimlerde en çok oy alan dördüncü isim olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, hem en yüksek oyla seçilen kadın aday oldu hem de mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok oyu alan isim oldu. 80 kişilik PM’de 28 kadın üye yer aldı.

SAĞ VE SOLDAN İSİMLER

Sağ partilerden CHP’ye katılmalarıyla gündem olan isimlerin aldığı oylar da dikkat çekti. Gelecek Partisi’nden istifa ettikten sonra CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı olan Serkan Özcan, 10 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanından aday gösterilerek, 936 oyla kontenjanın 8. sırasından PM’ye seçildi. İYİ Parti’den CHP’ye geçen Bahadır Erdem 901 oyla, 70 kişilik sıralamanın 54. sırasından seçildi. Demokrat Parti’den gelen Salih Uzun 52. sıradan, DEVA Partisi’nden gelen Evrim Rızvanoğlu ise 19. sıradan PM’ye girdi. Sol görüşüyle ön plana çıkan İlhan Cihaner ise, 886 oyla 58. sırada yer aldı. Yine Bilim Kültür Sanat Platformu kontenjanından aday gösterilen Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, bu kontenjanın en yüksek oyunu aldı. Aynı kontenjandan 921 oyla 9. sıradan Tolga Sağ seçilirken, Güldem Atabay da 966 oy alarak CHP’nin yeni yönetimine ismini yazdırdı. Partinin önceki yönetimlerinde görev alan Bihlun Tamaylıgil 930 oy, Engin Özkoç 843 oy ve Zeynel Emre 953 oy aldı. Partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke ise 930 oy aldı.

‘OFİSLER DAHA ÖN PLANDA OLACAK’

CHP’liler dengeli bir dağılım sağlanan bu liste için “Türkiye İttifakı söyleminin yansıması” yorumunu yapıyor. CHP lideri Özel’in kurultaydan listesi delinmeden çıkmasını değerlendiren partililer “Genel başkan önceki iki olağanüstü kurultayda da delegeden tam destek almıştı. Burada artık kadrolarını yenileyen, iktidara hazırlanan ve bu konuda partisinden tam destek alan bir yönetim oldu. Bundan sonra herkesin ortak hedefi, sahada CHP’yi herkesin partisi yapmak ve iktidar planlarımızı vatandaşa anlatmak. Bunu yaparken de mücadeleyi bırakmamak” diyor. Bu çerçevede partiye katılan ve kamuoyunca tanınan yeni isimlere nasıl bir görev verileceği merak ediliyor. CHP kurmayları, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Aday Ofisleri’nin daha ön planda olacağına dikkat çekerek “Bu ofisler CHP iktidarının bir temsili gibi olacak. Partimize yeni katılan isimlerden burada görev alanlar da olacak. Gölge Kabinemiz zaten Merkez Yönetim Kurulu’ndan ayrılarak buraya taşınacak. Genel Başkan da buraya başkanlık edecek. Artık ofislerde düzenli toplantılar olacak. ‘CHP iktidarda ne yapacak?’ sorusuna, bu ofisler yanıt verecek. Bu konuda partimize yeni katılan isimler de daha ön planda olarak hem sahada hem katılacakları yayınlarda CHP’nin çözüm önerilerini daha fazla dile getirecek” diyor.

YEN İ Y ÖNET İM CUMARTESİ BELİRLENECEK

CHP lideri Özel, kurultay sonrası yeni seçilen Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını cumartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlenecek. Yapılan tüzük değişikliğiyle mevcut üye sayısı 24 olan MYK’nin yeni dönemde en fazla 15 üyeden oluşacağı belirtiliyor. Partinin idari yönetiminde görev alan Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Selin Sayek Böke, Gül Çiftci gibi isimlerin yine MYK’de olacağı ileri sürülüyor. Gölge Kabine’den MYK’ye geçen isimlerin ise bir iki kişiyle sınırlı kalacağı iddia ediliyor. Yeni dönemde MYK’nin daha çok idari bir görevde kalacağı, genel başkan yardımcılıklarının da buna göre oluşturulacağı kaydediliyor.