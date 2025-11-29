CHP lideri Özel, kurultayda tek aday... CHP’li Zeybek: ‘İktidarla işbirliği yapanlar tarih oldu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin devam eden 39. Olağan Kurultayı sırasında, CHP lideri Özgür Özel’in açılış konuşmasında verdiği mesajları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Bu kurultay CHP’nin uzunca bir aradan sonra muhalefette yaptığı son kurultay olarak tarihe geçecek” diyen Zeybek “Genel başkan kurultay konuşmasında yeni hedefler ortaya koydu. Bunlardan birisi olarak; CHP’nin artık bundan sonra yüzde 20-25’lere sıkışmış bir parti olmayacağını; bunu ortadan kaldırmak için partiyi farklı toplum kesimlerinin güvenle oy vereceği bir partiye dönüştürdüğünü belirtti. 1972 kurultayında Bülent Ecevit’in yapmış olduğu tarihi konuşmadan sonra, 39. Olağan Kurultay’da CHP’nin alışılagelmiş muhalefet olgusunu tümüyle yerle bir eden, bir iktidar partisinden beklenen önemli bir konuşmaya tanıklık ettik” dedi.

‘İŞ BİRLİĞİ YAPANLAR TARİH OLDU’

CHP’nin artık Özgür Özel’le yüzde 40’larda bir oy oranına talip olduğunu söyleyen Zeybek “Genel başkanımız bu yüzden tüm kadroları yargı sopasıyla belediyeler ve parti üzerinde yürütülen dayatmalara karşı yürümeye davet etti” dedi.

Özel’in konuşmasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, partiye yönelik arınma açıklaması yapan eski yöneticilere dönük söylediği “Müesses nizamla işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan aranacaktır” sözlerine de değinen Zeybek “Genel başkanımız son zamanlarda CHP’li belediyelere karşı girişilen operasyonlara karşı iş birliği içinde olan kadrolar için bir yok oluş konuşması yaptı. Onları tarihin çöp sepetine yolladı. Bu iktidarla iş birliği yaparak siyasette var olmaya çalışan varsa, artık tarih olmuştur” dedi.