CHP lideri Özel, olağanüstü kurultay öncesi Parti Meclisi’ni topladı: CHP’de titiz kurultay hazırlığı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin hafta sonu “Darbeye, kayyuma hayır” sloganıyla yapacağı 22. Olağanüstü Kurultay öncesi Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda kurultayla ilgili bazı teknik detaylar ve Merkez Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ele alındı.

Pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayın, partinin üzerindeki kayyum riskine karşı delegeler tarafından yapılan çağrıyla gerçekleştirileceğini anımsatan CHP kurmayları “Bu teknik bir kurultay. Delegemiz partiye sahip çıkmak için bu kurultayı topluyor. Kurultayda genel başkanımız yine bir açılış konuşması yapacak. Sonrasında güven oylaması yapılacak. Ardından da genel başkan ve Parti Meclisi seçimi yapılacak. Genel başkanımız ve bazı Parti Meclisi üyeleri, İstanbul delegeleri ve kurultayla ilgili davalarda adı geçen delegeler pazar günü oy kullanmayacak. Bu tamamen teknik, hukuki bir meseleden. ‘Şaibe’ iddialarına karşı böyle bir oylama yapacağız” dedi.

‘BLOK LİSTE’ ÖNERİSİ

Bu kurultayda 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayın aksine çarşaf liste değil, blok liste ile Parti Meclisi seçimlerinin yapılmasını düşünüldüğünü belirten kurmaylar “Örgüt bu kez blok liste istiyor. Çünkü onlar da teknik bir sebepten, bir kayyum riskinden bu kurultayı yaptığımızı biliyor. Blok listeyle oylama yapılması delegenin onayına sunulacak. Onlar kabul ederse, blok listeyle seçim yapılacak. Şu an için genel başkana karşı bir liste olmayacağı da görülüyor. Parti Meclisi listesinde bir değişiklik olmadan yine delegemize sunmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Olağan kurultay sürecinin de işlediğini anımsatan kurmaylar “Olağanüstü kurultay günü bile yapılacak ilçe kongreleri var. 21 Ekim’e kadar tüm il kongrelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Sonra olağan kurultayımızda yine çarşaf listeli bir Parti Meclisi seçimi yapacağız. Parti Meclisi’nde bir değişiklik olursa da orada, çarşaf liste yarışıyla olacak” yorumunu yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN İSİMLER KATILMAYACAK

Öte yandan; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ona yakın bazı delege ve milletvekillerinin olağanüstü kurultaya katılmayacağı iddia edildi.