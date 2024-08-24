CHP lideri Özel, tüzük önerilerini dinledi, fermuar sistemini ve adaylıkları konuştu:

Yayınlanma: 24.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.08.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde kadın kolları il başkanlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre basına kapalı olarak yapılan toplantıda kadın kollarının geleceğe yönelik çalışmaları ile eylül ayında yapılacak tüzük kurultayına ilişkin öneriler değerlendirildi. Kadın başkanları toplantıda, partinin il ve ilçe örgütlerinde karar alma sürecinde oy hakkına sahip olmak, kadın kolları merkez yönetim kurulu üyelerinin doğal kurultay üyesi sayılması önerisi getirdiği belirtildi. Ayrıca başkanların belirlenecek başarı kriterlerini tutturan kadın kolları başkanlarının bir önceki seçimlerdeki oy oranı gözetilerek seçilebilir yerlerden milletvekili veya belediye başkan adayı olması, milletvekili listelerinin bir kadın bir erkek olacak şekilde fermuar sistemine göre hazırlanması ve kadın kollarının mali özerkliği olması gibi önerilerileri sıraladığı öğrenildi. Kadın başkanların özellikle “Kadınlar sahada çok emek veriyor ama siyaset sahnesinde erkekler ön planda oluyor. Bu emek karşılık bulmalı” talebini ilettikleri kaydedildi. CHP lideri Özel’in de bu talebe karşılık olarak “Fermuar sistemi getirilecek” sözünü yinelediği vurgulandı. Özel’in milletvekilliği adaylıklarıyla ilgili “Genel merkez kontenjanın üçte biri kadın kollarına, geri kalanların da gençlik kollarına ve gerçekten partinin ihtiyacı olacak adaylara ayrılacak” dediği öğrenildi.

‘YOKSULLUĞU ÇALIŞACAĞIZ’

Toplantıda başkanların bazı illerde kadın aday bulmakta zorluk çektiklerini de ilettiği, CHP lideri Özel’in ise “Aday bulmada zorluk olsa bile eşit temsil, yüzde elli kota uygulamasını zamanla oturtmak istiyoruz. Bunun olacağına da inanıyorum” karşılığını verdiği kaydedildi. Özel’in kadın kollarının gelecek dönem çalışmalarına ilişkin de “Kadın kolları sadece saha çalışması yapan bir yerden çok, kadının siyasetteki yerini artıracak önemli bir örgüt. Bu anlamda da sonuna kadar destekçiniz olacağım. Siyasetteki temsiliyetin gençler ve kadınlarda artırılmasını sağlayacağız. Kadın hakları mücadeleleri, kadınların örgütlü mücadelesi gibi konuların yanında; kent yoksulluğu konusunda da sizlerle ortak çalışmalar yapacağız. Genel merkezle koordineli işleriniz olacak” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

‘BAYKAM’I BABA EVİNDE AĞIRLADIK'



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ressam ve gazetemizin yazarı Bedri Baykam ile partisinin genel merkezinde görüştü. Özel, görüşmenin ardından yaptığı paylaşıma “Baykam’ı baba evinde ağırladık. Çok etkin bir üyemiz olan kendisinin tüzük değişikliğimize ilişkin önerilerini de aldık” notunu düştü.

