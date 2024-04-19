CHP lideri Özel ve Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Müdürü Bayraktar’ın cenaze namazını birlikte kıldı

CHP lideri Özgür Özel, CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar’ın cenaze namazına katıldı. Namazı Kılıçdaroğlu ile Özel'in yan yana kıldığı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:52
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CHP'de 2010 yılından bu yana TBMM Grup Müdürlüğü yapan ve uzun bir süredir akciğer tedavisi gören Levent Bayraktar, 59 yaşında dün hayatını kaybetti. Bayraktar için bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Levent Bayraktar’ın eşi Eser Bayraktar, kızı Sezin Bayraktar cenaze namazında taziyeleri kabul ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve CHP’li yöneticilerde cenaze namazına katıldı. Namaza DEM Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partilerinden de katılım sağlayanlar oldu.

Özel ve Kılıçdaroğlu, cenaze namazı öncesi Bayraktar'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yan yana saf tuttu. Cenaze namazını kıldıracak hocanın gelmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ve Özel’in uzun süre aralarında sohbet ettiği görüntülendi.

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU EN ÖNDE BERABER TAŞIDI

Cenaze namazının kılınması anında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yan yana oldukları ve konuştukları anlar görüntülendi. Özel ve Kılıçdaroğlu namazın ardından tabutu en önde beraber taşıdı.

Daha sonra Özgür Özel defnedilmek üzere Karşıya Mezarlığına götürülen Bayraktar’ın naaşının koyulduğu cenaze arabasına binerek Karşıyaka Mezarlığına gitti.


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