CHP lideri Özel, yerel seçimde yapay zekadan faydalandıkları çalışmaları anlattı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:46

CHP lideri Özel, partisinin genel merkezinde bir araya geldiği gazetecilere yerel seçim çalışmalarında yapay zekadan hem kampanya hem de aday belirleme süreci için nasıl faydalandıklarını anlattı. Partisinin anket ve veri analizi için özel bir birim kurduğunu aktaran Özel, “Anket sorularının derlenmesi, merak ettiğimiz soruların ankete nasıl yansıyacağının belirlenmesi, verilen cevabın nasıl okunacağına bakılmasına dair profesyonel bir ekibimiz var. 16 firmayla çalıştık. Bunların 8 tanesi teknik olarak yapay zeka denetiminde online ankete müsait olduğu için ağırlıklı olarak onlarla çalıştık. Bu dönem öncekine göre 25 kat daha fazla anket yaptırdık” bilgisini paylaştı. Özel’in anlattığı “yapay zeka destekli anket” modeline göre; partinin adayının belirlenmesi için telefonla belli yaş gruplarındaki seçmenler aranıyor. Bu seçmenlere partinin önerdiği adayların adı soruluyor. Bunun yanında ankette açık uçlu olarak “Bu isimlerin dışında birini aday olarak görmek ister misiniz?” sorusu da yöneltiliyor. Eğer birden fazla katılımcı bu soruya yanıt olarak aynı kişinin ismini verirse, yapay zeka bu durumu fark ediyor ve anketi düzenleyenlere “Bu ismi de ankete koyayım mı?” diye soruyor. Bu şekilde katılımcıların önerisiyle öne çıkan isim ankete dahil edilmiş oluyor ve anket yeni eklenen isimle baştan başlatılıyor. Bu yöntemi birçok yerde uyguladıklarını aktaran Özel, 32 yaşında bir belediye başkanı adayını yapay zeka sayesinde bulduklarını aktardı.

Akıllı kampanya

Özel ayrıca, partinin seçim kampanyası için de yapay zekadan faydalandıklarını belirtti. Buna göre yapay zeka; partinin adayının sloganının, afişinin ve konuşmasının hazırlanmasına yardımcı oluyor. Örneğin; Ankara’nın bir ilçesinde oturan bir vatandaş aranıyor ve “Bölgenizin sorunları nelerdir, sizce bu soruları kim çözebilir?” gibi sorular yöneltilerek sohbet ediliyor. Yapay zeka, bu sohbette öne çıkan sorunlardan bir kelime bulutu çıkartıyor. Partinin o ilçe için adayının kampanyasında da bu kelime bulutundan faydalanılıyor. Mesela, o ilçede aranan yurttaşlar en büyük sorununun çevre kirliliği olduğunu söylerse parti o bölgeye “çevre” temalı bir kampanya sunuyor ve çözüm önerilerini, sloganını buna göre ayarlıyor. Yapay zekanın çıkarttığı bu kelime bulutları o ilçenin adayına da gönderiliyor. Başkan adayı da konuşmasında ağırlıklı olarak bu kelimeleri kullanıyor ve seçmenin beklentilerine uygun olarak konuşuyor.