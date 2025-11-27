CHP lideri Özgür Özel, 39. Olağan Kurultay öncesi kurmaylarıyla görüştü: ‘Mücadele kadrolarını kuracağız’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yarın yapılacak 39. Olağan Kurultayı öncesi Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle toplandı.

Özel, iki toplantıda da kurmaylarına şu ana kadarki çalışmaları için teşekkür etti. Bundan sonraki dönem için “mücadele” vurgusu yapan Özel’in, parti yönetiminde değişiklik olacağının sinyallerini verdiği öğrenildi. Ancak yönetimde yer almayan kimsenin de unutulmayacağını söyleyen Özel’in “Kendimiz değişim iddiasında bulunan bir yönetim olarak elbette içimizde de değişim yapacağız. Parti Meclisi için talep çok. Herkes hak ettiğini söylüyor. Ama yer de yok. Ne olursa olsun kimseyi geride bırakmayacağız. Kimse unutulmayacak” dediği belirtildi.

‘EŞ-DOST-AKRABA OLMAYACAK’

Özel’in yeni yönetim kadrosunu “mücadele kadrosu” olarak tanımladığı ve toplantıda “Artık bir mücadele dönemine giriyoruz” dediği aktarıldı.

Parti kurmayları yeni dönemdeki listeler için tutuklu belediye başkanlarının yakınlarının Parti Meclisi’nde yer alacağı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Bu kapsamda en çok konuşulan isimlerden Dilek İmamoğlu’yla ilgili iddialar da yalanlanıyor. Kurmaylar “Eş-dost-akraba alma gibi bir şey yok” diyor.

CHP lideri Özel’in partide çift görevlendirme konusunda hassas olduğunun da altını çizen kurmaylar “Örneğin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’ndeki arkadaşlarımız sadece orada görevli olacak. Parti Meclisi’nde görev almayacak. Aynı şekilde bu dönem Gölge Kabine’de olan bazı kişiler Merkez Yönetim Kurulu’na geçebilir” bilgisini paylaşıyor.