CHP lideri Özgür Özel'den 15 Temmuz'da dikkat çeken açıklama: 'Bir darbe sürecindeyiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde HaberTürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Özel'in gündem maddeleri arasında; FETÖ ile mücadele, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar vardı. Özel ayrıca 15 Temmuz günü yaşananları aktardı.

Darbenin siyasi ayağına dikkat çeken Özel, "Darbenin siyasi ayağına gelip AK Partili kadrolara dokunamayınca bunlar, işte darbecinin kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olunca halen daha Türkiye'yi temsil edince, en üst düzeyde darbecilerin bile siyasetteki akrabaları birden aklanınca bu işler sürer. Bundan sonra gelecek iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonlara ilişkin, "Bir darbe sürecindeyiz arkadaşlar. Erdoğan, kendinden sonra cumhurbaşkanı olma olasılığı olan Ekrem İmamoğlu’na darbe yaptı. Rakibini hapiste tutuyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Özel, Manavgat Belediyesi'nde kamuoyuna yansıyan baklava görüntülere ilişkin operasyonun ayrıntılarına dikkat çekti.

"DARBEYİ KİM YAPIYOR, HİÇ ÖNEMİ YOK"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle

"O gün Meclis kapalıydı. Bir gün önce geç saatlere kadar çalıştı Meclis. Akşam üstü 17.00 gibi Meclis'ten ayrıldım. Benim burada ailem yok misafirhanede kalıyorum. Misafirhaneye giderken çok alçaktan birkaç uçak geçti. Reuters'in muhabirini gördüm köprüyü kapatmışlar haberininiz var mı dedi. Ben o gece grubumuza Genel Merkez'de toplanalım diye SMS attım. Orada kısa bir değerlendirme yaptık. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, sembol mekanları hedef alırlar. 'Meclis'i kuşatacaklardır, Meclis'e sahip çıkalım' dedik. Meclis'e geldik. Genel Başkanlarımız uçaktaydı, ona ulaşamıyorduk. üç parti vardık ama HDP de Ankara'da olmadıklarını, bildiriye destek vereceklerini söylediler.

Konuşmada, 100 yıllık partiyiz, millet ne görev verirse onu yapıyoruz. Millet bize ana muhalefet görevi verdi. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız; darbenin karşısındayız dedim. Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor.

"AK PARTİLİ TANIDIĞINIZ VARSA KENDİNİZİ KURTARDINIZ"

Her yere sızan bir örgüt. Maalesef FETÖ ile mücadelede şunu kabul etmek lazım. Orduda olsun, poliste, yargıda olsun çok sayıda bu örgütle bağlantılı olan kişiler uzaklaştırıldı ama iş siyasi ayağa geliyor diye, adamın kendisi Bakan kayınpederi FETÖ'den içeride, normalde bu tip durumlarda kişinin kendisi valilikte memur olunca onu atıyorlar, masumiyet karinesine ya da suçun kişiselliğine bakmadan, iş yukarıya AK Partili kadrolara gelince durdu. Durunca bir AKP'li vekilin yakınıysanız milletvekiline dokunamadığı için size dokunamıyorlar.

Çünkü normalde sokakta Valiliğin önünde nöbet tutan memurun iki kuşak akrabasını devletten atıyorlar. Darbenin siyasi ayağına gelip AK Partili kadrolara dokunamayınca bunlar, işte darbecinin kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olunca halen daha Türkiye'yi temsil edince, en üst düzeyde darbecilerin bile siyasetteki akrabaları birden aklanınca bu işler sürer. Bundan sonra gelecek iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez.

Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı dirayetli bir tutum sergilemiştir ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle 19 Mart darbesini talimatlandırıyorsa; bu sistem denge-denetlemeyi ortadan kaldırdığı için sonuca ulaşmamıştır. Bir AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız. Devlette o enfeksiyon devam ediyor."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

Cumhurbaşkanı üçümüz varız diyor. Sonra yer yerinden oynadı. Erdoğan'ın oyu düşmüş 29'a. Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki, psikolojik, çoğunluk enerjisi CHP'de. Her zaman geçmişte de kalabalık meydanlar için memurları topla getir, bu gücünü de kaybetti. Şimdi bir tarafta İstanbul'da 100 bin kişi ayakta, hafta sonu Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Dönüyor diyor ki, 'Yeni bir oyun kurdum, ben, MHP, DEM'le beraberim. Biz kalabalığız korkmayın' kendi kitlesine bu mesajı veriyor. Acziyet toplantısıdır. Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde. İnsan utanır. Sayın Pervin Buldan 'Siyasi ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' diyor.

"BİR DARBE SÜRECİNDEYİZ"

Erdoğan 19 Mart'ta demokrasi treninden indi. 19 Mart 2028 en geç, Saraçhane'de ben Habertürk'te canlı yayında konuşacağım. Bir darbe sürecindeyiz. Erdoğan kendisinden sonra Cumhurbaşkanı olması olası Ekrem İmamoğlu'na darbe yaptı. Trump'ın yardımcıları; '3. dünya ülkelerinde bunlar olur. Erdoğan bu işi halletti' diyene itiraz etmiyor, o Erdoğan CHP'li 17 belediye başkanını içeri attırdı. Bir kör kuruş yok ortada. Attıkları bütün yalanlar çöktü. Bütün yalanlar çöküyor, Erdoğan 19 Mart'ı yönetiyor ya da yönetenlere mani olamıyor.

Bugün Sayın Numan Kurtulmuş, o gün Meclis'te bulunan genel başkanlar arasında bir tek ben varım. Toplantıya davet ediliyorum; Sayın Kurtulmuş, Sayın Erdoğan konuşup gideceğiz. Tükenmiş, bitmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Yalana sarıldılar. İttifak ortakları peşi sıra yalanladı. Bir acziyetin itirafıdır.

Biz siyahlar bırakılacaksa, Türkiye birlikte barış içinde yaşayan bir ülke olacaksa bu iyi bir şey, destek oluruz. Bu Meclis çatısı altında en müspet katkıları sağlayacağız. Bu terörün kökünün kazınması lazım, güçlü bir demokrasi inşa edilmesi lazım. Meclis'in etkin rol üstlenmesi lazım. Biz üzerimize düşen görevi yaparız.

"ÖCALAN İLE UZLAŞI YAPTILAR"

12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Abdullah Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra müspet katkı yapılacak.

"ERDOĞAN ŞUURUNU KAYBETMİŞ BİRİNE DÖNÜŞTÜ"

Böyle bir şey olur mu? Tayyip Erdoğan söylediğinde Allah kelamı gibi her türlü çelişkiye, tutarsızlığa eyvallah. Hafta sonu açılışta 1 saat, kapanışta 1 saat... Erdoğan'ın konuşmasının kodları saatlerce... Ne kodu ya, ilkesizliğin kodu mu olur? Kusura bakmayın, Erdoğan belli yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, muhaliflerini hapse atacak kadar şuurunu kaybetmiş birine dönüşmüş durumda"

MECLİS'TEKİ KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Komisyonla ilgili Sayın Kurtulmuş görüş sordu. Komisyonu böyle olacak diye dayatırsa yanlış yapar. Bir makulde anlaşalım, onun üzerinde yol yürüyelim. İyi niyetle giderken adını, sanını, sayısını belirlemişse bu iş yürümez.

Türkiye demokratikleşsin; terör sorunu demokratik adımlar atılarak çözülür. Sırf CHP'yi dışarıda tutmak için Erdoğan olur olmaz işler yapılmaya kalkılırsa sessiz kalmayız. Konforlu siyaset kalmadı. Türkiye'nin birinci partisiyle muhatap olan, bunu bilecek.

MANAVGAT'TAKİ OPERASYON

CHP olarak o baklava kutusunu alan CHP'nin belediye meclis üyesiydi. Vaktiyle onu aday yaptığımız için utanç içindeyiz. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski ve yeni Manavgat üyelerimizi askıya aldık. Rüşveti alan ve 2 kişiyi attık. Aldığı rüşvet kompozisyonmuş. Alkol kaçakçılığı yapıyormuş. Bunu eğitip donatmışlar ve baklava kutusunu beklemek üzere belediyeye yollamışlar. Bunu çalışmışlar, getirmişler, koymuşlar. Kumpasmış. Ben adamın sahtekar, suçlu olduğunu kabul ediyorum ama devamında o kişi toplam 6 belediye meclis üyemizin adını verdi. Belediye AK Parti'ye geçsin diye 6'sının ismini veriyor. Baklavacı pazar gecesi, ertesi gün belediye CHP'den AK Parti'ye geçsin diye istifasını geri alarak, CHP'nin sayısını AK Parti lehine değiştirmeye çalıştı. Bu kumpası görelim."