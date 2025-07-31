CHP lideri Özgür Özel'den AKP'li Güler'in 'komisyon' sözlerine tepki: Hadsizlik yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandıra Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve İBB operasyonlarında tutuklanan kadınları ziyaret etti.

Özel, ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in terör örgütü PKK'li bir grubun silah bırakması sonrası devam eden sürece ilişkin Meclis'te kurulacak komisyon ile ilgili ''Toplantıları basına kapalı olacak'' sözlerine ''Bu komisyonun nasıl çalışacağına komisyon üyeleri toplanıp karar verecek. Abdullah Güler kim oluyor? Meclis Başkanı'nın yapmadığını Abdullah Güler yapmaya çalışıyor. Hadsizlik yapıyor'' şeklinde yanıt verdi.

AYM'NİN 'KAHRAMAN' KARARI

Özel, Tayfun Kahraman için AYM'nin aldığı 'yeniden yargılanma' kararına ilişkin şunları söyledi:

''Bu kararın verilmiş olması doğru bir karar. Yerel mahkemenin AYM gereğince tahliye kararı vereceğine inanıyorum. Bekleyeceğiz. Ümit ederim bugün yarın en doğru kararı verirler.''

Özel'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''8,5 yıldır burada olan HDP'nin o dönemki eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettim. Bir partinin genel başkanının bir diğer siyasi parti genel başkanı tarafından cezaevinde ziyaret edilmesi kadar ayıplı bir durum yok. Bunu daha önce Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettiğimde de söylemiştim. Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğimde de söylemiştim. Biz farklı partileriz.

''İŞTE BU ZAMAN ADİL OLAMAYAN REJİM KAZANIYOR''

Zaten parti demek o demek. Aynı olsan aynı partide olursun. Farklı parçalarıyız siyasetin. Ama bütün genel başkanların hukukları birbirine emanettir. Maalesef bir siyasi partinin genel başkanı elinde bulundurduğu kamu gücüyle siyasi rakiplerini ekarte etmek için elinden geleni yapıyor. Selahattin Demirtaş 'Seni başkan yaptırmayacağız' dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Ama şimdi farklı bir sürecin içindeyiz ve Sayın Figen Yüksekdağ da, Sayın Selahattin Demirtaş da ümit ediyorum çok uzamayan vadelerde özgürlüklerine kavuşurlar, ailelerine kavuşurlar, siyasi hayattaki yerlerini yeniden alırlar. Bunu zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz. İşte bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin genel başkanının tutukluluğuna ses etmiyor veya destek veriyor. Öbürü ona ses etmiyor, destek veriyor. İşte bu zaman, bu adil olmayan rejim kazanıyor.''