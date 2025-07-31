Son dakika... CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu

TBMM'de yeni süreç kapsamında komisyon kuruluyor.
İYİ Parti'nin katılmama kararı sonrası komisyonda toplam 48 üye yer alacak.
Komisyonun dağılımı şu şekilde:
AKP: 21
CHP: 10
DEM: 4
MHP: 4
İYİ Parti: 3
Yeni Yol Partisi: 3
Grubu olmayan partiler: 1'er
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'in nitelikli çoğunluk talebini kabul etti. Buna göre, komisyonda alınacak kararlarda 5'te 3 çoğunluk gerekecek.
CHP'NİN LİSTESİ
CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadelerine yer verilerek, komisyon üyeleri açıklandı.
Bu kapsamda, CHP'nin komisyon için belirlediği isimler şu şekilde:
- Ankara Milletvekili Murat EMİR
- Ankara Milletvekili Okan KONURALP
- Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU
- İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER
- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI
- İzmir Milletvekili Murat BAKAN
- İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN
- İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN
DİĞER PARTİLER
Komisyonda yer alan diğer partilerin üye isimleri ise şu şekilde açıklanmıştı:
AKP: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan, Ersan Aksu.
MHP: Feti Yıldız, Muhammet Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut.
DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Cengiz Çiçek.
Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici.
DSP: Önder Aksakal
HÜDA PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu
TİP: Ahmet Şık
Emek Partisi (EMEP): İskender Bayhan
Yeniden Refah Partisi: Doğan Bekin