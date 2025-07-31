Son dakika... CHP'nin komisyon üyeleri belli oldu

TBMM'de yeni süreç kapsamında komisyon kuruluyor.

İYİ Parti'nin katılmama kararı sonrası komisyonda toplam 48 üye yer alacak.

Komisyonun dağılımı şu şekilde:

AKP: 21

CHP: 10

DEM: 4

MHP: 4

İYİ Parti: 3

Yeni Yol Partisi: 3

Grubu olmayan partiler: 1'er

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'in nitelikli çoğunluk talebini kabul etti. Buna göre, komisyonda alınacak kararlarda 5'te 3 çoğunluk gerekecek.

CHP'NİN LİSTESİ

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir" ifadelerine yer verilerek, komisyon üyeleri açıklandı.

Bu kapsamda, CHP'nin komisyon için belirlediği isimler şu şekilde:

Ankara Milletvekili Murat EMİR

Ankara Milletvekili Okan KONURALP

Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

İzmir Milletvekili Murat BAKAN

İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN

DİĞER PARTİLER

Komisyonda yer alan diğer partilerin üye isimleri ise şu şekilde açıklanmıştı:

AKP: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan, Ersan Aksu.

MHP: Feti Yıldız, Muhammet Levent Bülbül, Halil Öztürk, Yücel Bulut.

DEM Parti: Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Cengiz Çiçek.

Yeni Yol Partisi: Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici.

DSP: Önder Aksakal

HÜDA PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu

TİP: Ahmet Şık

Emek Partisi (EMEP): İskender Bayhan

Yeniden Refah Partisi: Doğan Bekin