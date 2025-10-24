CHP lideri Özgür Özel'den kurultay kararına ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'ın iptaline ilişkin davanın reddedilmesi sonrası açıklama yaptı.

Özel, konuşmasında şunları söyledi:

''Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir... Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım. Mikrop arayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bünyesi birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı."

Ne mutluyuz ki demokratlar bizim tarafımızda, biz demokrasi tarafındayız. Otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir, demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır.

Bir yanda sandığı ortadan kaldırmaya çalışan, demokrasiyi hedef almış iktidar anlayışı, bir tarafta ona karşı mücadele veren bütün demokratlar..

''İSTANBUL'A KAYYUM'' YANITI

(Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'casusluk' soruşturması kapsamında İstanbul'a kayyum ataması olabileceği iddiaları) Açıkçası şunu söyleyeyim. Bu kayyum tartışması köpürtmeye çalışanlar var tabii. Oradan ne ümit ediyorlar zaten. Ekrem İmamoğlu bir terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Bırakın yargılanmayı. Yani daha doğrusu iddianame bekliyor. Soruşturmayı terörden açıldığı anda kayyum atama imkanı her zaman var biliyorsunuz. Ve oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca Borsa %5 yukarıya fırladı. Görmüyor musunuz? Ya bu sadece bu. Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolünün kaybettiğiniz 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye'ye ne yaptığınızın farkında mısınız siz? O yüzden buna kimse ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler. Edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz. Saraçhane'deki o milyonluk gece fotoğrafları niye var?

Saray'ın planlarının, AK Parti'nin yargı kolları başkanının planlarının aksine ne İstanbul'da kayyuma, ne de başka olasılığa ihtimal vermeyip birlik beraberlik içinde davrananlara teşekkür etmek lazım.

Casuslukla yeni bir yargılama yapacaklar milleti böyle ikna etmeye çalışacaklar. Yolsuz dedik olmadı, hırsız dedik olmadı. Şimdi bir de casuslukla deniyorlar.

ERDOĞAN'A YANIT: BAŞKA KAPIYA

Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı, iktidara geldiği gün. Şimdi simit 20 TL. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi. Erdoğan, Ömer Çelik'in de kulak zarı hasta, çok üzgünüm, seçici geçirgen kulak zarı var. İşine geleni iyi duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor. Ben 4 aydır söylüyorum.İddianameyi bekliyoruz. İddianame bomboş. Bunun üzerine de İBB iddianamesini de bekliyoruz. Yassıada'dan rahmetli Menderes'in mağduriyetinden kendine rant çıkarmaya çalışıyor. Başka kapıya.''