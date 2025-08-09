CHP lideri Özgür Özel’in Tuzla mitingindeki açıklamalarının perde arkası… Ses kaydı mı var?

Cumhuriyet, Özel’in gündeme getirdiği konuya ilişkin CHP kulislerinden bazı bilgilere ulaştı. Buna göre bir avukat ve bir savcının bazı tutukluların yakınlarıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiği ve bunların kayıtları olduğu iddialar arasında. Buna göre tutuklu olan bir kişinin tahliye edilmesi için yapılan görüşmelerin ses kaydı yapıldı. İddialardan birisi de tutuklulardan birinin ailesi bir savcıyla da görüştürüldü. Bu görüşmenin de kaydı olduğu iddia ediliyor.

CHP kurmayları bu ses kayıtları ve diğer verilerin Hakimler Savcılar Kurulu’na sunulması için hazırlık yapıyor. Hazırlık tamamlanınca önümüzdeki hafta başvurunun yapılacağı öğrenildi.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, içerde tutuklusu olan aile de bu gerekçeyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. CHP’nin başvurusunun bu girişimin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

CHP lideri Özel’in konuyu gündeme getirmesinin ardından, söz konusu soruşturmalarda bazı kişilerin avukatı olan bir kişi “Nüfuz ticareti yapmak” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ailenin ve CHP’nin başvurularının ardından savcılığın başlattığı girişimin de ilerlemesi bekleniyor.