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CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ı kabul etti

CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ı kabul etti

20.05.2025 13:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de hazır bulundu.


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