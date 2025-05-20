Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de hazır bulundu.
CHP lideri Özgür Özel, TBB Başkanı Erinç Sağkan’ı kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
20.05.2025 13:13:00
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Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
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