CHP listesinden 2 grup çıkabilir

Yayınlanma: 27.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 03:00

Edinilen bilgiye göre; SP lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Saadet Partisi kaynakları, görüşmelerin şimdilik Gelecek ve Saadet arasında yoğunlaştığını kaydetti. DEVA ve Demokrat Parti’nin ise ortak grup fikrine henüz sıcak bakmadığı söyleniyor.

DEVA Partisi’nin kendi başına grup kurmak istediği ileri sürülüyor. Bunun için DEVA’nın 5 milletvekili daha olması gerekiyor. DEVA Partili yöneticilerin “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” yorumları yapıldığı iddia edildi.

(İdris Şahin)

‘GÜNDEMİMİZDE YOK’

İddiaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bunlar Meclis açıldıktan sonra konuşulacak konular. Gündemimizde olmayan konular. Yani ‘Bize şu kadar vekil verin de tamamlayalım’ diye bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyi doğru bulmayız. Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına odaklandık. Genel başkanımız da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bu bugünün konusu değil” dedi.

CHP kurmayları da “DEVA’dan kendilerine bir talep gelmediğini ve partinin daha fazla milletvekili vermesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını” aktardı.

Öte yandan 4 partinin seçim sonrası oluşan tabloda değerlendirdiği ortak grup kurma ihtimalinin de ittifak içi ittifak görüşmelerinde olduğu gibi olabileceği söyleniyor. Gelecek ve Saadet partileri 20 milletvekiliyle bir grup kurabiliyor.