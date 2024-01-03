CHP Mamak Belediye Başkan aday adayı Altıoğlu: ‘Mamaklılar özledikleri yerel yönetime kavuşacak’

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:29

CHP’li Altıoğlu, aday adaylığı başvurusu yaptığı Mamak Belediye Başkanlığı için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Altıoğlu, aday olma nedenini “Yaşamlarını, duygularını, ihtiyaçlarını çok yakından bildiğim tüm Mamaklıları; ayrımcılık olmadan kucaklayacak bir anlayışla, onları özledikleri yerel yönetime kavuşturmak için ve bir düşünürün ifadesiyle 'Öyle davran ki, davranışların genel kural haline gelsin' düsturuyla yönetmek üzere adayım” ifadeleriyle açıkladı. Yerleşik kalıpların, standart uygulamaların yarattığı rahatlık içindeki yönetim anlayışlarının insanlara dokunamadığını belirten Altınoğlu, “Onların mutsuzluklarına ve umutsuzluklarına çare olmadığını sınaya sınaya hâlâ öğrenemediğimiz bir zamandayız” dedi. Altıoğlu, hayalinin yönetim tarafından teşvik edilerek üreten, ürettiği için kendine güvenen bir Mamak olduğunu kaydederek “Mamak’ın haklarının sonuna kadar korunacağından kuşku duymayacak kadınları ve erkekleri, bugününden ve geleceğinden endişesi olmadan mutlu büyüyecek çocukları olacak” ifadelerini kullandı.