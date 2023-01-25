CHP Manisa’da Çalışkan dönemi başladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:43

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:43

CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrasında yeni il başkanlığı için uzun yıllar partinin yönetim kurulu üyeliği yapan İsmail Çalışkan’ın ismini oy birliğiyle kabul etti. 17 ilçe başkanının da onayını alan İsmail Çalışkan’ın ismi, CHP Genel Merkezi tarafından da onaylanarak kabul edildi.

“HALKIMIZIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Manisa İl Başkanlığı’na getirilen İsmail Çalışkan, yaptığı ilk açıklamada, eski il başkanı Semih Balaban’dan aldığı bayrağı Manisa’da en iyi yerlere taşıyacaklarını ifade etti. Yönetim kurulunun ve ilçe başkanlarının il başkanlığı konusunda kendisine büyük destek verdiğini dile getiren CHP Manisa İl Başkanı İsmail Çalışkan, “Partimizin genel merkezi tarafından il başkanlığı konusunda karar onaylandı. Partimiz için 5 yıl boyunca bir çok başarılı işlere imza atan ve partimizin çıtasını yükselten Sayın Semih Balaban’dan aldığım bu bayrağı daha da yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışmalara başlayacağız. Genel seçimlere 4 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfından gece-gündüz demeden ve yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimiz taşın altına elini koyarak Manisa’da partimizi birinci olarak çıkartacağız. Şu anda Manisa’da Cumhur İttifakı’yla kafa kaya gidiyor gibi görünsek de önümüzdeki süreçte bu farkı açacağımıza inanıyorum. Gayretli ve azimli çalışmalarımız sayesinde yıllar sonra CHP’yi Manisa’da birinci parti yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geçmişte olduğu gibi şimdi de mağdur ve ezilenlerin yanında olmaya, halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.