CHP Meclis gündemine taşıdı: Schengen vizesi reddedilen Türk vatandaşı oranı arttı mı?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:19

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularının reddedilmesiyle ilgili Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Güzelmansur, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ülkeleri, Türk pasaportlarına vize konusunda zorluk çıkarmakta, tüm belgelerini eksiksiz tamamlayan ve tüm vize koşullarını sağlayan vatandaşlarımıza dahi ret cevabı vermektedir. Almanya, Avusturya gibi AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla evlenmiş olan ve aile birleşimi vizesine müracaat ettiği halde 8-10 aydır randevu dahi alamayan vatandaşlarımız vardır. Sadece Almanya için vize talebi bekletilen 3 bine yakın vatandaşımız bulunduğu söylenmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANMAKTA"

Vatandaşlarımızın vize başvurularında 8-10 aya varan bekleme yaşamalarının ana sebebinin, başvuru sahibinin T.C. vatandaşlığı verilen Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı olup olmadığı ve bu kişilerle ilgili kapsamlı araştırma yapılmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu durum, vize taleplerinin reddedilmesinin de ana gerekçesidir. Kısaca yabancılara sorgusuz sualsiz dağıtılan Türk vatandaşlığı nedeniyle vatandaşlarımızın seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, eşleriyle bir araya gelememekte ve ticari fuarlara katılamamaktadır.”

Güzelmansur’un Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cevaplamasını istediği sorular şunlar:

2022 yılında Schengen vizesi reddedilen Türk vatandaşı oranının %25’i aştığı doğru mudur?

Vatandaşlarımızın Schengen vizesi randevusu için dahi 8-10 ay bekletilmesinin gerekçesi nedir? Bu sorunu aşmak için hangi girişimlerde bulunulmuştur?

Vatandaşlarımızın Schengen vizesi taleplerinin reddedilmesinin nedeninin vatandaşlık verilen Suriye ve diğer ülke vatandaşları olduğu doğru mudur? Doğru ise bu sorunu aşmak için bir mekanizma geliştirilmesi düşünülmekte midir?

AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB’ye vize serbestisi sağlanacakken, anlaşmanın üstünden geçen 9 yıl sonrasında vatandaşlarımızın AB’ye vize dahi alamamasına evrilen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?