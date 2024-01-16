CHP, Meclis’te artan terör saldırılarıyla ilgili soruları gündeme getirecek: 'Ordumuz için soracağız'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerlerle ilgili geride kalan hafta sonunda partisinin genel merkezinde CHP’nin Dış Politika Danışma Kurulu ile Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

Toplantılarda, terör saldırıları hem askeri hem de diplomatik açıdan değerlendirildi. Bundan sonra iki kurulun da aylık toplanacakları aktarıldı.

CHP Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Özgür Ceylan, bugün Meclis’te terör saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sorular yönelteceklerini belirtti.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORULAR

CHP’nin ilk terör saldırısından beri iktidara sorduğu “Bölgede lojistik destek var mı? Operasyonun hedefi ne? Üslerin güvenliği neden zayıf? Aynı yerde neden üst üste baskınlar oluyor? Ne eksik var? Neden bölgede daha güvenli bir sistem üzerinde çalışılmıyor?” sorularını anımsatan Ceylan, “Bölgenin kar yağışı altında olacağı da sürpriz değil. Bununla ilgili neden önlem alınmadı gibi pek çok sorularımız var. Bu soruları ordumuz için soruyoruz. Biz önlem almazsak çocuklarımız ölmeye devam edecek. Meclis’teki oturumda bize gerekli bilgilendirmeyi yaparlarsa biz de katkı sağlamaya hazırız” dedi.

