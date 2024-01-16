CHP, Meclis’te artan terör saldırılarıyla ilgili soruları gündeme getirecek: 'Ordumuz için soracağız'
Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, bakanlar Fidan ve Güler’e son 20 günde hain saldırılarda neden 21 şehit verildiğini soracaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerlerle ilgili geride kalan hafta sonunda partisinin genel merkezinde CHP’nin Dış Politika Danışma Kurulu ile Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
Toplantılarda, terör saldırıları hem askeri hem de diplomatik açıdan değerlendirildi. Bundan sonra iki kurulun da aylık toplanacakları aktarıldı.
CHP Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Özgür Ceylan, bugün Meclis’te terör saldırılarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sorular yönelteceklerini belirtti.
SALDIRIYLA İLGİLİ SORULAR
CHP’nin ilk terör
saldırısından beri iktidara
sorduğu “Bölgede lojistik
destek var mı? Operasyonun
hedefi ne? Üslerin güvenliği
neden zayıf? Aynı yerde
neden üst üste baskınlar
oluyor? Ne eksik var? Neden
bölgede daha güvenli bir
sistem üzerinde çalışılmıyor?”
sorularını anımsatan
Ceylan, “Bölgenin kar yağışı
altında olacağı da sürpriz
değil. Bununla ilgili neden
önlem alınmadı gibi pek çok
sorularımız var. Bu soruları
ordumuz için soruyoruz. Biz
önlem almazsak çocuklarımız
ölmeye devam edecek.
Meclis’teki oturumda bize
gerekli bilgilendirmeyi
yaparlarsa biz de katkı
sağlamaya hazırız” dedi.
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