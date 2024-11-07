CHP, Meclis’te kalacak

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

CHP kurmayları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması için anayasa değişikliği çağrısı yapmasına ilişkin “Öyle uç bir noktadalar ki Erdoğan için artık Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmaktan söz ediyorlar. Bu anayasa tuzağı için DEM Parti’yi kayyumlarla sıkıştırıyorlar. Bizi de Esenyurt’la bu gündeme çekmeye çalışıyorlar. Ama ne Erdoğan için anayasa yaparız ne bu gündeme kapılırız” dedi. İktidarın bu gündemine karşı CHP’nin bir bütün olarak halkın sorunlarını konuşması gerektiğini vurgulayan parti yönetiminden isimler “Yaptığımız anketler de gösteriyor ki halk sorununu konuşmayanı artık dinlemek bile istemiyor. Genel başkanımızın partiye içine yaptığı ‘Sıkı duralım, oyuna gelmeyelim’ sözü de bundan. Bunun için milletvekillerimizle başkanlarımızla da konuştu. CHP, önümüzdeki günlerde, Esenyurt Nöbeti’ni sürdürecek; özellikle Meclis’te ve bütçe görüşmelerinde halkın sıkıntılarını bir bütün olarak anlatacak” ifadelerini kullandı.