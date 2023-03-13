CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı mı? CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:02

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:02

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı başvurularının başlamasına az kaldı. Başvuruda bulunmak isteyenler, başvurularla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte ayrıntılar...

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

CHP milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı.

Aday olmak isteyenler sabahın ilk saatlerinden itibaren parti genel merkezine gelerek, "üyelik takip" bölümünden üyelik kontrolünü yaptırdı.

Gerekli üyelik kontrollerinin ardından evraklar, "aday adayı başvuru evrakları alım" bölümüne teslim edildi. Daha sonra ise başvuruda bulunanların, "hukuk birimi" tarafından adli sicil kayıtları incelenerek, adaylıkları önünde engel olup olmadığı kontrol edildi.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Başvurular, 20 Mart'ta sona erecek.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

CHP milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan erkekler 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler 15 bin lira ödeyecek. Adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

Depremlerden etkilenen Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'dan başvuru yapacak aday adaylarından ise ücret alınmayacak.



