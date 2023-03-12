CHP'de Parti Meclisi toplandı, Kılıçdaroğlu başkanlık etti

CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

DHA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:57
CHP'de Parti Meclisi toplandı, Kılıçdaroğlu başkanlık etti
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CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı. 


Kemal Kılıçdaroğlu CHP CHP Genel Merkezi

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