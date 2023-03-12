CHP'de Parti Meclisi toplandı, Kılıçdaroğlu başkanlık etti
CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
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