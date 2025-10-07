CHP Milletvekili İnan Akgün Alp soru önergesini türküye döktü

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bağlamasıyla yaptığı açıklamada Kars’ın kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, “Bugün Meclis’te gündem Kars’ın âşıklarıydı. Rahmetli büyük usta Âşık Şenliği rahmetle anıyor, tüm âşıklarımıza selam gönderiyorum. Yaşayan insan hazinelerimizden Âşık Feryadi’nin feryadını Meclis’te dile getirdik, köy yolunun yapılmasını talep ettik” dedi.

TBMM Genel Kurul konuşmasında ise iktidarı eleştiren Alp, “Kültür Bakanlığı Âşık Feryadi’ye ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ unvanı verdi ama siz hiçbir hazinenin kıymetini bilmediğiniz için Feryadi’nin kıymetini de bilmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşdere ve Tepe köylerinin yollarının yapılması için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunduğunu belirten Alp, konuşmasını bağlamasıyla seslendirdiği Âşık Feryadi’nin türküsüyle noktaladı:

“Sinemdedir beni derdin bağlarım,

Ben yaranı dizdi sarar bağlarım,

Ben gülüstü güler geceler bağlarım,

Benim neler çektiğimi bilmiyor…”