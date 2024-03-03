CHP milletvekilleri '1 Mart tezkeresi'nin yıldönümünde bir araya geldi: 'Kemalist duruşun göstergesiydi'
ABD’nin Türkiye toprakları üzerinden Irak’a girmesine olanak veren tezkerenin Meclis’te reddedilmesi yönünde oy kullanan CHP milletvekilleri, 1 Mart’ın 21. yılında bir araya geldi.
Ankara’da Anadolu Kulübü’ndeki etkinliğe dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Grup Başkanvekili Kemal Anadol ve milletvekilleri Mustafa Gazalcı, Türkan Miçooğulları gibi isimler ile Anadolu Kulübü Başkanı Metin Cizreli katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki programı nedeniyle katılamadığı için mektup gönderdi.
Programın açılışında konuşan eski CHP milletvekili Zekeriya Akıncı, 1 Mart’ın büyük bir siyasal mücadelenin tarihi olduğunu, Türkiye’nin bir savaşın karargâhı ve cephesi olmasının engellendiğini belirterek, “İstiyoruz ki 1 Mart akıllarda olsun. Sınırlarımızın içinde ikinci bir ülkenin bayrağının dalgalanmasını engelledik. Bizim o günkü yaptığımız 6 Ok ilkelerimize ve tarihin bize öğrettiklerine inançla sahip çıkmaktı” dedi.
Sav ise “Irak Tezkeresi’nin
reddi sıradan bir tarihi olay
değil. CHP’nin kuruluş
felsefesinden kazanılan,
CHP’nin kuşaktan kuşağa
aktarılan tam bağımsızcı,
antiemperyalist, Kemalist
duruşunun göstergesiydi. O
direnmenin bir ürünüydü.
100’e yakın AKP üyesinin
desteğiyle de reddedildi”
ifadelerini kullandı.
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