CHP milletvekilleri '1 Mart tezkeresi'nin yıldönümünde bir araya geldi: 'Kemalist duruşun göstergesiydi'

ABD’nin Türkiye toprakları üzerinden Irak’a girmesine olanak veren tezkerenin Meclis’te reddedilmesi yönünde oy kullanan CHP milletvekilleri, 1 Mart’ın 21. yılında bir araya geldi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00
CHP milletvekilleri '1 Mart tezkeresi'nin yıldönümünde bir araya geldi: 'Kemalist duruşun göstergesiydi'
Abone Ol google-news

Ankara’da Anadolu Kulübü’ndeki etkinliğe dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Grup Başkanvekili Kemal Anadol ve milletvekilleri Mustafa Gazalcı, Türkan Miçooğulları gibi isimler ile Anadolu Kulübü Başkanı Metin Cizreli katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki programı nedeniyle katılamadığı için mektup gönderdi.

Programın açılışında konuşan eski CHP milletvekili Zekeriya Akıncı, 1 Mart’ın büyük bir siyasal mücadelenin tarihi olduğunu, Türkiye’nin bir savaşın karargâhı ve cephesi olmasının engellendiğini belirterek, “İstiyoruz ki 1 Mart akıllarda olsun. Sınırlarımızın içinde ikinci bir ülkenin bayrağının dalgalanmasını engelledik. Bizim o günkü yaptığımız 6 Ok ilkelerimize ve tarihin bize öğrettiklerine inançla sahip çıkmaktı” dedi.

Sav ise “Irak Tezkeresi’nin reddi sıradan bir tarihi olay değil. CHP’nin kuruluş felsefesinden kazanılan, CHP’nin kuşaktan kuşağa aktarılan tam bağımsızcı, antiemperyalist, Kemalist duruşunun göstergesiydi. O direnmenin bir ürünüydü. 100’e yakın AKP üyesinin desteğiyle de reddedildi” ifadelerini kullandı.


Tezkere haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!

Genelge yayımlandı... SGK'den patronları üzecek karar!
Emre Belözoğlu kendisini savundu: ‘Fenerbahçe de 6 tane gol yedi’

Emre Belözoğlu kendisini savundu: ‘Fenerbahçe de 6 tane gol yedi’
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'

Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' çıkışı: 'Gizli gizli ihale yapıyorlar...'
TFF’den resmi açıklama! Yayın ihalesi, beIN Sports’ta

TFF’den resmi açıklama! Yayın ihalesi, beIN Sports’ta
İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'

İmamoğlu, Koç'a ziyaretinde meydan okudu: 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!

Marmara Denizi’nde tehlike: Canlı yaşamı yok olabilir!
Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı

Murat Kurum'dan bu kez 'Beykoz' gafı: İlçeyi Avrupa'ya taşıdı
Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!

Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı!