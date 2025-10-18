CHP mitinglerinde yeni dönem: Çözümler anlatılacak, yolsuzluklar ifşa edilecek

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim istediği mitinglerin sayısı 60’ı aşan CHP, mitinglerinde yeni bir stratejiye geçiyor. Parti kurmayları, bundan sonraki süreçte partinin uzun süredir çalıştığı yeni parti programında yer alan çözüm önerilerinin halkla daha çok paylaşılacağını belirtiyor. Ayrıca belediyelerin AKP döneminden kalan ancak soruşturulmayan yolsuzluk iddialarının daha çok dillendirileceği kaydediliyor.

Her hafta farklı bir ilde yaptığı mitinglerle tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim isteyen CHP’de parti kurmayları, bundan sonraki süreçte Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerilerini daha çok anlatacaklarını söylüyor.

CHP lideri Özgür Özel’in hem milletvekilleriyle yaptığı kamptaki “Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yapıyoruz” sözlerine hem de çarşamba günü Sarıyer’de yaptığı mitingdeki açıklamalarına işaret eden kurmaylar “Uzun süredir çalıştığımız parti programımızda son aşamaya geldik. Kasım sonu yapacağımız kurultayda delegelerimizin oyuna da sunacağız. Sonrasında adalet, eğitim, sağlık, yeşil dönüşüm ve daha birçok konuda CHP’nin neler yapmayı vaadettiğini anlatacağız. Zaten son mitingde de genel başkanımız sosyal konut projelerinden, yurt sorununa karşı yapılabileceklerden, dirençli kentler için çalışmalarımızdan, vergide adalet önerimizden söz etti. Bunlar artık daha çok duyulacak” diyor.

KAPI KAPI ANLATILACAK

Parti programını tanıtmak için bir etkinlik de düzenlemeyi düşündüklerini söyleyen kurmaylar, henüz bunun için net bir tarih belirlenmediğini aktarıyor. Yeni parti programı duyurulduktan sonra mitinglerin yanı sıra CHP’nin 50 binin üzerinde mahalle temsilcisinin kapı kapı partinin çözüm önerilerini anlatmaya başlayacağı belirtiliyor.

Bunun yanında CHP lideri Özel’in gelecek hafta çarşamba günü Arnavutköy’de yapacağı miting için söylediği “Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada neler yaptığını bildiğimiz, bütün Türkiye’nin gözlerinin önüne sereceğimiz büyük bir rezalet var” sözlerine de değinen kurmaylar “Bundan sonra mitinglerde hem CHP’nin Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerilerini konuştuğumuz hem de iktidarın yolsuzluklarını, skandallarını anlattığımız bir süreç olacak. Yani bir yandan artık sadece eleştirileri konuşmadığımız, iktidar olduğumuzda neler yapacağımızı söylediğimiz bir süreç olacak. Bir yandan da bize iftira atanların aslında kendilerinin neler yaptığını anlattığımız, nasıl bir çifte standartın uygulandığını gösterdiğimiz bir dönem olacak” diyor.