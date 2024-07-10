CHP Muğla İl Kadın Kolları'nın yeni başkanı Gençoğlu oldu
CHP Muğla İl Kadın Kolları Kongresi'nde yeni başkan Sema Gençoğlu seçildi.
CHP Muğla Kadın Kolları İl Kongresi sonrası, yeni dönem başkanı Sema Gençoğlu oldu. Menteşe’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen CHP Muğla Kadın Kolları İl Kongresinde; Sema Gençoğlu, Gülin Yerli ve Meltem Bulut’un listeleri yarıştı. 331 delegeden; 295’inin oy kullandığı kongrede Sema Gençoğlu 125, Meltem Bulut 98 ve Gülin Yerli de 67 oy aldı, 5 oy da geçersiz çıktı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın da konuk olduğu kongrede; bodrum kattaki kongre salonunun klimaları arıza yapınca aşırı sıcaktan bunalar vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı, çözüm için getirilen vantilatörlerde yeterli olmayınca oylama, zemin kattaki nikah salonunda yapıldı.
Sema Gençoğlu başkanlığında seçilen CHP Muğla İl Kadın Kolları yönetiminde; Derya Aycan, Sezin Alper, Duygu Çakmak Bişen, Seda Çağlar, Hülya Elmas, Handan Eşelioğlu, Berna Evkuran, Tuğçe Güçlü, Aysu Güzel, Nilgün Kahraman, Bennur Serap Saltuk, Şenay Tımbıl, Sunay Tokat, Gözde Yavuz, Seda Duygulu Yaman ve Günay Yıldırım yer alıyor.
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