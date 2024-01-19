CHP Muratpaşa Belediye Başkan aday adayı Devrim Kök: ‘Sosyal demokrat belediyecilik Muratpaşa’yı saracak’

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:20

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:29

CHP’li Kök, aday adaylığı başvurusu yaptığı Muratpaşa Belediye Başkanlığı için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Muratpaşa’nın misyonuna uygun, katılımcılı yerel yönetim modelini hayata geçireceklerini belirten Kök,“Yola çıkarken önceliğimiz yeni bir vizyon ortaya koyarak, yeni bir iddia, yeni bir kent yönetimi anlayışı ve liyakati önceleyen, kenti özümsemiş, vizyonel bir ekiple işe başlamak olacaktır” ifadelerini kullandı. Kök, önceliklerinin kentin idari, siyasi ve ekonomik hayatı üzerinde demokratik bir yönetim modelini inşa ederek yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak olacağını vurguladı. Belediyenin kamu erkini doğru bir strateji ve planlamayla toplumun ortak çıkarları için kullanacaklarını söyleyen Kök, “Kentsel rantları kamusal yatırımlara dönüştürücek, halkımıza kamusal hizmetlerin ucuz ve nitelikli sunulmasını sağlayacağız” dedi.

‘Halkın iktidarını hedefliyoruz’

Halkın yönetime ve karar alma sürecine katılımını sağlayacaklarının altını çizen Kök,“Direkt halkın iktidarını hedefleyeceğiz. Kentimizde yaşayan her birey hangi planlamalarla, hangi projeler için hangi yatırımları hangi harcamaları yapacağımızı bilecek” diye konuştu. Antalya’nın turizm önemine işaret eden Kök, “Kadınların, gençlerin üretim alanlarında ana unsur olduğu, yeni üretim ve istihdam projelerinin hayata geçirildiği bir Muratpaşa’yı hep birlikte yaratacağız” ifadelerini kullandı. Kök, ilçedeki hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

“Kent sakinlerini ‘müşteri’ olarak gören hâkim zihniyete karşı doğayı koruyan, hafızasında iz bırakmış yerleri kentlilik bilincini koruyup geliştirme doğrultusunda muhafaza edeceğiz. Kentte yaşayan tüm yurttaşlarımız belediyenin varlığını her alanda sonuna kadar hissedecek."

Ayrıca Kök, “Şuan Muratpaşa’nın en büyük sorunlarından da biri olan kentsel dönüşüm projesi, imar planı ve parselasyon çalışmaları gibi binlerce kişiyi ilgilendiren bir konuda demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odaları ile eşgüdümlü hareket edeceğiz” dedi.





