CHP MYK toplandı: Erdoğan ziyareti gündeme
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iadeiziyaret de bulunuyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40’ta başladı.
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarete ilişkin konu başlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Beklenen zirve geldi!
- Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!
- Başkan gözaltına alındı, kayyum atandı
- Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar
- Bazı belediyelerde koltuk değişimi!
- 'O günden bugüne ne değişti?'