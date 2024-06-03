CHP MYK toplandı: Erdoğan ziyareti gündeme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iadeiziyaret de bulunuyor.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:35
CHP MYK toplandı: Erdoğan ziyareti gündeme
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40’ta başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarete ilişkin konu başlıkları, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları değerlendirilecek


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