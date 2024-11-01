CHP MYK üyeleri Özer'in tutuklanmasını değerlendirdi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından partisinin MYK üyelerini İstanbul’da görevlendirdi. Özer’in tutuklanmasını değerlendiren CHP MYK üyeleri, “AKP’nin artık siyaseten söyleyeceği söz kalmamış. Hukuk eliyle siyaseti dizayn etmek artık AKP’nin birinci siyasi yol haritasıdır. FETÖ eliyle devletin dizaynının ardından şimdi yargı eliyle siyasetin dizaynını görüyoruz” dedi.

Bazı milletvekilleri ise “Süreç her yere gidebilir. Burada asıl hedefin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu görülüyor. Biz her durumda seçilmişlerin böylesine hukuk darbeleriyle görevden alınmasına karşı çıkacağız. Bu mücadeleyi de halkla yürüteceğiz” dedi.

Bundan sonraki süreçte Antalya’daki üç günlük kampını iptal eden CHP’nin vekilleri ve parti meclisi üyeleriyle üç gün İstanbul’da olması bekleniyor.