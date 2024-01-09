Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:30

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylar kesinleşmeye başladı. CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin oldu. Peki, CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kimdir? Mehmet Bilgin nereli, kaç yaşında?

MEHMET BİLGİN KİMDİR?

Mehmet Bilgin, 1954 yılında Gümüşhane’nin İncesu Köyü’nde dünyaya geldi. İlköğrenimine Trabzon’da başlayan Bilgin, 1962 yılında ailesiyle birlikte Bursa’ya göç etti. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik görevini Nevşehir Komando Taburu’nda tabip asteğmen olarak yerine getiren Bilgin, askerlik sonrası Nevşehir’de diş hekimi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında CHP’ye katılan Mehmet Bilgin, partide 4 dönem boyunca il başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılında CHP’den milletvekili seçilen Bilgin, siyasi kariyerine önemli bir adım atmıştır.