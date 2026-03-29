CHP'nin 102'nci mitinginin adresi belli oldu: İl başkanından 'saatli' çağrı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 19 Mart’tan bu yana her hafta sonu düzenlediği il mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 102’ncisi, Kütahya’da düzenlenecek.

CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya’nın duyurduğu miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla saat 14.00’te Kütahya Belediyesi’nin yan caddesinde yapılacak.

TAMER YENİKAYA: “ORTAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM”

İl Başkanı Yenikaya, mitinge ilişkin şunları söyledi:

"Değerli Kütahyalılar, sevgili hemşehrilerim; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingimiz, 4 Nisan Cumartesi, saat 14.00’te Kütahya Belediyemizin alt caddesinde gerçekleştirilecektir. Demokrasiye, halkın iradesine ve ortak geleceğimize sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi, bu anlamlı günde buluşmaya davet ediyorum."