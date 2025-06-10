CHP'nin Avcılar mitingi ertelendi

Elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında daha önce duyurduğu Avcılar mitingine ilişkin yeni bir karar açıkladı..

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle Avcılar mitinginin gelecek haftaya ertelendiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli İstanbullular, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir.”



