CHP’nin Aydın mitinginde on binlerce yurttaş Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesine tepki gösterdi: ‘Biz zeybekte diz çökeriz’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Aydın’a yolladığı mektup mitingde okundu. İmamoğlu, “Bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşayacağız. Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet! Bizim yolumuz, ‘Bir hükümet, ancak adalete istinat edebilir. Bağımsızlık, istikbal, hürriyet, her şey adaletle mevcuttur,’ diyen ulu önder Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecek. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak” mesajı yolladı.

‘ÇERÇİOĞLU İSTİFA’

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının başında “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiirini okudu. Miting meydanından yükselen “Özlem istifa” sloganlarını işaret eden Özel, “Duymayan kulaklar duysun. Millet emanetini geri çağırıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin siyasi bir kapkaç olayıyla karşı karşıya olduğunu belirten Özel, “Bir siyasi yan kesiciyle, bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Kazanamadıkları Ege’de, belediye başkanı yapamadıkları bir kişiyi baş tacı eden bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sen hakkında üç dosya hazırladığın belediye başkanına rozet takmaya tenezzül ettin. Cesaretin varsa hodri meydan. Aydın’da yeniden seçim yapalım” çağrısında bulunan Özel, “Efelerin diyarı Aydın, yiğitlerin otağı Aydın, sadece zeybek oynarken diz çöker” ifadelerini kullandı.