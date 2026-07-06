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CHP'nin butlan YDK'si 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

CHP'nin butlan YDK'si 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

6.07.2026 14:53:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'nin butlan YDK'si 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti

CHP'nin butlan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilen 7 il başkanı ve 1 yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.
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CHP'nin butlan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tedbirli olarak ihraç talebiyle YDK’ya sevk edilen eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazları değerlendirmek için bugün toplandı.

Toplantıda, yedi il başkanı ile bir yedek YDK üyesinin tedbir kararına yaptığı itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

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