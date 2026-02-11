Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin Büyükada mitingine saatler kala CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'a gözaltı!

11.02.2026 17:06:00
Son dakika haberi... CHP'nin bu akşam Büyükada'da gerçekleşecek olan mitingi öncesi CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin "bir sosyal medya yorumu" olduğu iddia edildi.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanması sonrası başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Büyükada'da düzenlenecek.

Mitinge saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NA GÖZALTI!

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; mitinge saatler kala CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.

Yıldız'ın adadan alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrendildi.

"SOSYAL MEDYA YORUMU" İDDİASI

Yıldız'ın, Instagram'da bir gönderiye yaptığı yorum sonrası gözaltına alındığı öne sürüldü.

İlgili Konular: #CHP #Miting #Büyükada #Adalar