CHP'nin Büyükada mitingine saatler kala CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'a gözaltı!

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanması sonrası başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisi bugün Büyükada'da düzenlenecek.
Mitinge saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI'NA GÖZALTI!
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; mitinge saatler kala CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.
Yıldız'ın adadan alınarak Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrendildi.
"SOSYAL MEDYA YORUMU" İDDİASI
Yıldız'ın, Instagram'da bir gönderiye yaptığı yorum sonrası gözaltına alındığı öne sürüldü.