CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Ankara'da açılıyor: İmamoğlu'nun ofisinin girişindeki isimliği paylaşıldı

Önseçimle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı olarak belirleyen CHP, Cumhurbaşkanı Aday Ofisleri ile seçim kampanyasını örgütlemeye hazırlanıyor.

Genel Başkan Özgür Özel’in katılacağı açılış programıyla, Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parti Okulu binasında Cumhurbaşkanı Aday Ofisi çalışmalarına başlayacak.

Açılış bugün saat 18.30’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Kampanyası’nın sloganı “Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet” olarak belirlendi.

Ofisin faaliyetleri Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere, her alandaki adalet sorunlarına eğilecek.

“GELECEĞİN BUGÜNDEN İMAMOĞLU’YLA BİRLİKTE KURMA KARARLILIĞININ TA KENDİSİ“

CHP lideri Özgür Özel, 17 Haziran tarihli grup toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz; kendi içindeki yatay hiyerarşiye dayalı, dayanışma ve iş bölümünü merkeze alacak bir anlayışla bugünden yeni siyaset anlayışımızın iktidar adımları olarak somutlaşmıştır” demiş ve ofislerin kurulduğunu duyurmuştu.

Özel, CHP’nin tüm örgütlerinde görev yapanlardan ofis çalışmalarına katkı sunmasını isteyerek şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ve Cumhurbaşkanlığı Adaylığı süreci yalnızca tek bir kişinin iktidar yolculuğu değildir, olamaz. 10 milyonların hayalini kurduğu geleceğin bugünden Ekrem İmamoğlu’yla birlikte kurma kararlılığının ta kendisidir. İşte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz; adayımızla, partimizle, Türkiye İttifakı ile ortak geleceğin inşasının çalışmalarının yürütüleceği yerdir.”

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin iktidar yolunda kararlı bir adım olacağını belirterek, yurttaşları davet etmişti

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, iktidar yolumuzda kararlı bir adım daha atıyor; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi açıyoruz. Bu ülkede hiç kimse tek başına kurtulamaz. Ama biz birlikte olursak elimizden de hiç kimse kurtulamaz. Haydi Ankara!" ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN İSİMLİĞİ PAYLAŞILDI

Saat 18.30 için bekleyiş sürerken; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ofisinin girişindeki isimliği paylaşıldı.

İMAMOĞLU DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ekrem İmamoğlu da bugün Ankara'da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yurttaşları davet etmişti.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olabilir… Ama gençleri umutlu, emeklileri mutlu, memurları ülkesine hizmet için heyecanlı; çiftçisiyle, sanayicisiyle üretmeye azimli; esnafı gülümseyen… Aklın egemen, bilimin yol gösterici olduğu zengin bir Türkiye hayalime kimse dokunamaz. O hayalin gerçeğe dönüşeceği yolculuk Ankara'da başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’miz açılıyor. Hepiniz davetlisiniz" denilmişti.