CHP’nin İBB iddianamesine karşı yol haritası belli oldu: 'Yargılamalar canlı verilsin'

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili iddianame kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı.

Toplantı sonrası CHP’nin bazı hukukçu kurmayları Özel’le birlikte İstanbul’a geçti. Bundan sonraki sürece ilişkin konuşan CHP’liler, iddianamenin hem genel merkezde hem de İstanbul’da hukukçular tarafından detaylıca inceleneceğini belirtti.

İddianamede yer alan çelişkili bölümlerin, “siyasi olarak görülen kısımların”, delil eksikliklerinin, gizli tanık ifadelerinin detaylıca analiz edileceğini aktaran kurmaylar; bu inceleme süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonuçların yurttaşlarla paylaşılacağını belirtti. Partililer bu kapsamda “https://istanbuliddianamesi.com/tr” internet sitesini kurduklarını; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti örgütleri aracılığıyla buradaki bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

‘YASA TEKLİFİ BEKLİYOR’

Öte yandan; artık iddianame hazır olduğu için tutuksuz yargılama sürecine geçilmesini istediklerini de belirten CHP’li kurmaylar “İsteğimiz yargılamanın bundan sonra tutuksuz olması. Artık derhal tutukluların tahliye edilmesi gerekir. Bu saatten sonra toplayacakları bir delilleri de yok. Biz daha önce de ‘Hodri meydan’ demiştik, gerekli yasa teklifini vermiştik. Aynısını diyoruz. Yargılamalar canlı verilsin, millet bu suçlamalara karşı ne diyoruz görsün. Herkes ne olduğunu öğrensin” çağrısını yaptı.

‘CHP’Yİ HEDEF ALAN BİR METİN’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. İddianameye ilişkin ilk değerlendirmelerini paylaşan Yücel “İlk bakışta maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmış hukuki bir metinden ziyade, bu metnin tamamen CHP’nin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz. İddianamede yer alan ‘CHP’nin ele geçirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi amacıyla’ ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce birçok kez kullandığı ‘Ahtapotun kolları’ ifadesine yer verilmesi, ve CHP’ye Anayasa’nın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması konusunda Yargıtay’a bildirimde bulunulması, bu tespitimizin en temel kanıtıdır. Bu yönleriyle iddianame adeta siyasi bir propaganda belgesidir” dedi.